EVUM Motors: Nachhaltige Produktion „Made in Germany“ für höchste Qualität und Kundennähe

München, 07. November 2024 – EVUM Motors ist ein bayerischer Hersteller vollelektrischer Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen setzt bewusst auf eine Produktion in Deutschland. Damit sichert EVUM Motors seinen Kunden höchste Qualität und direkten Service. Dabei sind die Kosten der Fahrzeugproduktion im Inland zwar aktuell hoch. Dennoch sieht EVUM Motors entscheidende Vorteile in der regionalen Fertigung. „Die Produktionskosten in Deutschland sind erheblich, aber für uns steht die Qualität im Vordergrund," erklärt Dr. Martin Šoltés, CEO von EVUM Motors. „Unsere Fahrzeuge müssen den hohen Anforderungen im Einsatz bei Kommunen, in der Landwirtschaft und im Handwerk gerecht werden, und das gelingt am besten mit regionaler Produktion." Die Nähe zur Produktion erlaubt EVUM Motors, flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und die strengen deutschen Qualitäts- und Umweltstandards zu erfüllen. In einem politisch unsicheren Umfeld bleibt EVUM Motors dennoch bei seiner Entscheidung, in Deutschland zu produzieren. Trotz schwankender politischer Rahmenbedingungen sieht das Unternehmen klare Vorteile in der heimischen Produktion. „Auch wenn die politischen Signale teils unbeständig sind, bleiben wir unserem Qualitätsversprechen treu und setzen weiterhin auf Deutschland als Produktionsstandort", erklärt Šoltés. Mit diesem Ansatz sichert EVUM Motors eine zukunftsorientierte, nachhaltige Mobilitätslösung „Made in Germany" und bleibt ein verlässlicher Partner für Kunden, die auf Qualität und Nachhaltigkeit setzen.

