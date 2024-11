Startseite Was Immobilienerben wissen sollten Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2024-11-07 09:09. Eine Immobilienerbschaft kann eine wertvolle Chance, aber auch eine Herausforderung sein. Viele Erben stehen vor der Entscheidung, ob sie das Erbe annehmen oder ausschlagen sollen. Sie wissen nicht immer, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen. Geschäftsführer Sascha Rückert von Rückert Immobilien aus Wiesbaden und seine Kollegen begleiten Erben bei diesem Prozess. Sie unterstützen sie auch dabei, die für sie beste Option zu wählen. Bevor Erben eine Erbschaft annehmen, sollten sie Folgendes prüfen: Übersteigt der Wert der Immobilie die Verbindlichkeiten? Allerdings haben sie dazu nur sechs Wochen Zeit. "Nur wenn der Immobilienwert die bestehenden Verbindlichkeiten übertrifft, ist die Annahme des Erbes sinnvoll. Andernfalls sollten Erben über eine Ausschlagung nachdenken", rät Geschäftsführer Sascha Rückert. Eine professionelle Wertermittlung kann hier Klarheit schaffen und Erben eine fundierte Grundlage für ihre Entscheidung bieten. Sascha Rückert und sein Team bieten diesen Service an und stehen Erben mit ihrer Erfahrung und Marktkenntnis zur Seite. Ist die Entscheidung für die Annahme der Erbschaft gefallen, stehen Erben vor verschiedenen Möglichkeiten: der Selbstnutzung, der Vermietung oder dem Verkauf der Immobilie. Wer die Immobilie selbst nutzen möchte, sollte prüfen, ob die Raumaufteilung den persönlichen Bedürfnissen entspricht. Zusätzlich sind eventuelle Modernisierungs- oder Sanierungskosten zu berücksichtigen. Die Vermietung ist eine Option, wenn die Immobilie für die eigene Nutzung erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. Die Einnahmen können laufende Kosten decken. Kommen weder die Selbstnutzung noch die Vermietung infrage, kann der Verkauf sinnvoll sein. So lässt sich der Verkaufserlös flexibel für andere Zwecke einsetzen. "Wir unterstützen Immobilienerben bei der Entscheidungsfindung und bieten ein umfangreiches Leistungsspektrum, das alle Schritte rund um Vermietung und Verkauf abdeckt", erklärt Sascha Rückert. Wer mehr über das Leistungsspektrum erfahren möchte, erreicht die Makler aus Wiesbaden telefonisch unter 0611-18 5 18 28 oder per E-Mail unter kontakt@rueckert-immobilien.de. Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilienmakler Eppstein, Immobilienmakler Taunussstein und Wiesbaden Wohnung erhalten Interessenten auch unter https://www.rueckert-immobilien.de/. Rückert Immobilien GmbH & Co. KG

Sascha Rückert

Rheingaustraße 51 65201 Wiesbaden

Deutschland E-Mail: kontakt@rueckert-immobilien.de

Homepage: https://www.rueckert-immobilien.de/

Telefon: 0611 / 1851828 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten