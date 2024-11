Startseite TSV Spandau 1860 e.V. belegt den 2. Platz im Vereinswettbewerb des DOSB "Bewegung gegen Krebs" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-06 08:22. TSV Spandau 1860 e.V. überzeugt im Wettbewerb des DOSB "Bewegung gegen Krebs" und sichert sich den beeindruckenden 2. Platz - ein starkes Zeichen für Engagement und Gesundheitsförderung im Sport! Spandau, 5 November 2024 - Im Rahmen des Vereinswettbewerbs des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zum Thema "Bewegung gegen Krebs" wurde der TSV Spandau 1860 e.V. mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt das engagierte Wirken im Rahmen eines Aktionstags, der am 21. September 2024 unter dem Motto "Leben liebt Bewegung - Tu's für dich!" während des Tags der offenen Tür stattfand. Aktionstag "Leben liebt Bewegung - Tu's für dich!" Organisiert von Marc Meissner und Susanne Wirkotsch-Arndt bot der Tag der offenen Tür eine Plattform, um über die präventive Wirkung von Bewegung gegen Krebs aufzuklären. Die Veranstaltung beinhaltete nicht nur informative Stände, sondern auch sportliche Aufgaben, die die Teilnehmenden aktiv einbezogen. * Der Stand zum Projekt "Bewegung gegen Krebs" in Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebshilfe stellte wertvolle Informationen und Materialien bereit.

* Ein Highlight des Tages war das große "Trimmi Rätsel", das die Teilnehmenden dazu einlud, das Gelände des TSV Spandau zu erkunden. Trimmi Rätsel und Bewegung Im Rahmen des "Trimmi Rätsels" waren auf dem Sportplatz und im Vereinsheim insgesamt 20 Trimmis im A3-Format versteckt. Die Teilnehmenden hatten die Aufgabe, die versteckten Trimmis zu finden und gleichzeitig verschiedene Bewegungsangebote wahrzunehmen. * Die Botschaft hinter diesem Rätsel war klar: Durch regelmäßige sportliche Aktivität kann das Krebsrisiko um 20% gesenkt werden. Diese Information wurde in den bereitgestellten Infomaterialien hervorgehoben und motivierte die Teilnehmenden, aktiv zu werden.

* Für jede richtige Antwort auf das Rätsel gab es kleine Überraschungen in Form von Goodies, die den Tag zusätzlich bereicherten. Auszeichnung und zukünftige Preisverleihung Die Jury war von der Einsendung des TSV Spandau 1860 e.V. überzeugt und würdigte die engagierte Umsetzung des Themas. Der Preis, ein 2.000€ Gutschein von BENZ-Sport, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Preisverleihung übergeben. Der TSV Spandau 1860 e.V . bedankt sich bei allen Beteiligten und Teilnehmenden, die diesen Aktionstag zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben. Die Organisation sieht in der Bewegung nicht nur eine Möglichkeit zur Prävention, sondern auch einen Weg, Gemeinschaft und Gesundheit zu fördern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TSV Spandau 1860 e.V.

email : sportwart@tsv-spandau-1860.de Der TSV Spandau 1860 e.V., einer der ältesten noch existierenden Sportvereine Berlins, wurde am 29. August 1860 gegründet und zählt aktuell über 3.200 Mitglieder (Stand: 28. Oktober 2024). Als traditionsreicher Verein widmet sich der TSV der Förderung von Gesundheit, Gemeinschaft und sportlicher Betätigung.

Im Laufe der Jahre hat sich der Verein zu einem wichtigen Bestandteil der Sportlandschaft in Spandau entwickelt. Unsere Werte basieren auf Gemeinschaft, Respekt, Inklusion, Integration und Fairplay. Wir setzen uns dafür ein, Menschen aller Altersgruppen und Herkunft die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und ein aktives, gesundes Leben zu führen. Durch unsere vielfältigen Angebote fördern wir nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch den sozialen Zusammenhang innerhalb der Gemeinschaft. Der TSV Spandau 1860 e.V. stellt ein breites Spektrum von über 50 Sportdisziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsniveaus zur Verfügung. Pressekontakt: TSV Spandau 1860 e.V.

Herr Lutz von Schmude - Trzebiatowski

Askanierring 150

13585 Berlin fon ..: 015203452234

