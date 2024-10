Startseite Grundstücksverkauf mit den Experten der Mahis & Müller Immobilien GmbH Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2024-10-31 14:34. "Eine professionelle Herangehensweise ist entscheidend, um beim Grundstücksverkauf einen lukrativen Preis zu erzielen." Davon ist Thomas Müller überzeugt. Der Geschäftsführer der Mahis & Müller Immobilien GmbH mit Sitz in Aachen unterstützt Grundstücksbesitzer dabei, den Verkaufsprozess optimal zu gestalten. Damit ein Grundstück zu einem marktgerechten Preis angeboten werden kann, ist eine fundierte Wertermittlung unerlässlich. Faktoren wie die Lage, die Größe und die mögliche Bebauung des Grundstücks spielen eine entscheidende Rolle dabei. Thomas Müller setzt bei der Ermittlung des aktuellen Marktwertes auf seine jahrelange Erfahrung und sein umfassendes Fachwissen. Neben der Wertermittlung ist die Ansprache der richtigen Zielgruppe ein weiterer entscheidender Faktor für den erfolgreichen Verkauf eines Grundstücks. Ob private Bauherren oder gewerbliche Investoren - der Geschäftsführer und seine Kollegen kennen die spezifischen Bedürfnisse der Interessenten und entwickeln eine zielgerichtete Vermarktungsstrategie. Durch die spezifischen Marketingmaßnahmen wird das Grundstück optimal präsentiert. Zudem können die Makler aus Aachen auf ein breites Netzwerk zugreifen, sodass schnell passende Käufer gefunden werden. Neben der Wertermittlung und der Vermarktung übernehmen Thomas Müller und sein Team auch alle weiteren erforderlichen Schritte während des Verkaufsprozesses. Interessierte Eigentümer können sich von montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr telefonisch unter 0241 - 475 854 65 für ein unverbindliches Beratungsgespräch an den Immobilienmakler aus Aachen und sein Team wenden. Weitere Informationen zum Thema Grundstück verkaufen Aachen und zu Haus verkaufen Aachen sind auch erhältlich unter https://www.mahis-mueller-immobilien.de/. Mahis & Müller Immobilien GmbH

Thomas Müller

Augustinerweg 11 52076 Aachen

Deutschland E-Mail: mueller@mahis-mueller-immobilien.de

Homepage: https://www.mahis-mueller-immobilien.de/

Telefon: 0241 - 475 854 65 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten