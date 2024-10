Startseite Tag des Schlaganfalls am 29. Oktober Pressetext verfasst von Cnaumann am Mo, 2024-10-28 14:34. Neurologe Dr. Marouf und Bereichsleiter

Akutpflege Mario Müller im Gespräch Frankenberg, 28. Oktober 2024. Herr Dr. Marouf, zum Tag des Schlaganfalls am 29. Oktober informieren weltweit

Patientenorganisationen zu Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Laut einer aktuellen Umfrage des

Meinungsforschungsinstituts Forsa fürchten sich 41 % aller Deutschen davor, von einem Schlaganfall betroffen zu

sein. Diese Angst liegt etwa gleichauf mit der vor Alzheimer, Demenz oder einem schweren Unfall. Warum ist der

Schlaganfall ein solches Schreckgespenst für viele Menschen?

„Pro Jahr erleiden in Deutschland circa 200.000 Menschen zum ersten Mal einen Schlaganfall. Bei weiteren 70.000

Schlaganfallpatienten tritt ein neuer Schlaganfall auf.1 Daher ist es nicht verwunderlich, dass fast jeder Mensch einen

Schlaganfallpatienten kennt. In den meisten Fällen tritt der Schlaganfall völlig unerwartet und plötzlich auf und hat

weitreichende, manchmal lebenslange Folgen für den Menschen selbst, aber auch für seine Angehörigen und

Freunde. Diese Vorstellung ist natürlich angstbesetzt. Wir Mediziner können dieser Angst jedoch einiges

entgegensetzen, indem wir über Vorbeugung und Behandlung aufklären.“

Was kann jeder Einzelne tun, um sein Schlaganfallrisiko zu minimieren?

„Die Forschung zur Schlaganfallprävention hat mehrere wirksame Ansatzpunkte herausgearbeitet, die wir jedem

Menschen gerne ans Herz legen. Die Basis liegt in einer gesunden Lebensführung, mit Verzicht auf das Rauchen, viel

Bewegung, gesunder Ernährung und der Vermeidung von Übergewicht. Auch die Stressreduktion oder das Erlernen

von Methoden zur Stressbewältigung sind wichtig.“

„Als Zweites gilt es, Erkrankungen, die bekanntermaßen mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko einhergehen, zu

behandeln und regelmäßig zu kontrollieren. Hierzu zählen beispielsweise Bluthochdruck, Vorhofflimmern,

Thrombose-Neigung, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen, um nur einige zu nennen. Werden diese Risiken vom

Patienten und den betreuenden Ärzten im Auge behalten, kann dies das Auftreten von Schlaganfällen maßgeblich

reduzieren und bestenfalls verhindern.“

Herr Müller, wie erkennt man den Notfall Schlaganfall?

„Das Erste und Wichtigste ist, dass man den Schlaganfall so schnell wie möglich erkennt und den Rettungsdienst ruft.

Tag des Schlaganfalls am 29. Oktober

Neurologe Dr. Marouf und Bereichsleiter

Akutpflege Mario Müller im Gespräch

Dazu sollte jeder Mitbürger die FAST-Methode kennen und anwenden können. Sie eignet sich, um den Verdacht auf

einen Schlaganfall bei sich selbst oder bei einer anderen Person zu überprüfen. Im Zweifelsfall sollte man lieber

einmal zu viel als einmal zu wenig den Notruf wählen.“

• Face: Ist eine Gesichtshälfte heruntergezogen?

• Arms: Sinkt ein Arm ab, wenn die Person beide Arme hebt?

• Speech: Ist die Sprache unklar oder verworren?

• Time: Sofort den Notruf wählen, wenn eines dieser Symptome auftritt!

Und was passiert, wenn man mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus kommt, Herr Müller?

„Im Kreiskrankenhaus Frankenberg sind wir für die Versorgung von Schlaganfallpatienten sehr gut aufgestellt.

Unterrichtet uns der Notarzt, dass er mit einem Verdachtsfall auf dem Weg zu uns ist, werden Vorbereitungen

getroffen, um den Patienten sofort bei Ankunft per Computertomographie zu untersuchen. Bestätigt sich der

Verdacht eines verstopften Blutgefäßes im Gehirn (sog. Ischämischer Schlaganfall), beginnen wir umgehend mit der

Lyse-Behandlung, der medikamentösen Auflösung des Gerinnsels per Infusion.“

„Im besten Fall sind wir früh genug, und das von der Blutversorgung abgeschnittene Gewebe hat keinen dauerhaften

Schaden erlitten. Dann steht einer vollständigen Genesung nichts im Wege.“ Während der Akutbehandlung kommt

der Patient in den im letzten Jahr neu eingerichteten Überwachungsbereich, der der Intensivstation angegliedert

wurde. Geschulte Pflegekräfte, ergänzt durch erfahrene und fachweitergebildete Kollegen der Intensivstation, gehen

individuell auf die Patienten ein und übernehmen die optimale Versorgung.“

„Bei etwa 15 % der Fälle stellen wir eine Hirnblutung als Ursache der Schlaganfallsymptome fest. Diese lässt sich

ebenfalls direkt in der Computertomographie nachweisen, erfordert aber eine ganz andere Therapie. Bei sorgfältig

ausgewählten Patienten mit diesem Befund kommen unsere neurochirurgischen Kollegen zum Einsatz“, ergänzt Herr

Dr. Marouf.

Herr Dr. Marouf, was wird unternommen, wenn die akute Gefahr gebannt ist?

„Nun gilt es - noch auf der Überwachungsstation - genau zu untersuchen, welche Gehirnregionen und damit welche

Körperfunktionen gestört sind. Hierauf basieren die weiteren Therapieempfehlungen. Von Beginn an, wird der

Patient motiviert, mitzuarbeiten, um nicht in eine ängstliche Lethargie zu verfallen, denn die Erfahrung, die Kontrolle

über den eigenen Körper zu verlieren, kann traumatisch sein. Umso wichtiger ist es, den Patienten Zuversicht zu

geben, ihnen zu erklären, was die moderne Medizin leisten kann, wie viel sie aber auch selbst beitragen können, um

wieder fit für den Alltag zu werden. Hierbei wird der Patient unterstützt durch ein erfahrenes Team aus Ärzten,

Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten und Logopäden.“

„Viele unserer Schlaganfallpatienten gehen nach dem Aufenthalt bei uns direkt in eine Reha-Klinik. Ältere

Schlaganfallpatienten haben bei uns im Haus direkt die Möglichkeit, in die sogenannte Frührehabilitation auf unserer

geriatrischen Station zu wechseln, die auf die Bedürfnisse betagter Menschen zugeschnitten ist. Hier lernen die

Patienten das Erlebte zu verarbeiten, ihrem Körper wieder zu vertrauen und körperliche und geistige Fähigkeiten zu

trainieren. Das menschliche Gehirn hat unglaubliche Selbstheilungskräfte und mit gezielten Übungen gelingt es

vielfach, dass andere Gehirnregionen Aufgaben übernehmen, die ursprünglich in der vom Schlaganfall betroffenen

Region liegen, so dass Schäden kompensiert werden können. Hierzu werden innovative Technologien und viel

Dr. med. Wael Marouf, Sektionsleiter Neurologie