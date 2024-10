Startseite Innovation Dinner - ein Abend der Digitalisierung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-23 11:12. Der IT-Dienstleister TechDivision GmbH lädt zusammen mit dem Partner Bensegger am Donnerstag, 28. November ab 17.30 Uhr zum zweiten "Innovation Dinner" nach Kolbermoor ein. Innovationen finden in allen Unternehmen und bei nahezu allen Prozessen im Büro- und Arbeitsalltag statt. Im Rahmen von kurzen Impulsvorträgen geben Digital-Experten Einblicke in Digital-Trends und -Innovationen für 2025. Anschließend besteht genügend Zeit und Raum für Austausch und Networking. Innovationen sind für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen von entscheidender Bedeutung, da sie die Wettbewerbsfähigkeit in einer globalisierten Wirtschaft sichern. Durch die Entwicklung neuer Technologien und Prozesse können Unternehmen effizienter arbeiten, Kosten senken und neue Märkte erschließen. Besonders in der Region Süd-Ost-Oberbayern, die für ihre starken industriellen und technologischen Sektoren bekannt sind, fördern Innovationen das Wirtschaftswachstum und schaffen hochwertige Arbeitsplätze. Ferner tragen innovative Lösungen zur Nachhaltigkeit bei und unterstützen Unternehmen dabei, sich an veränderte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse anzupassen. Die Teilnehmer erwarten folgende Vorträge und Impulse: - Vorstellung der Digitaltrends 2025 (Stefan Willkommer, TechDivision)

- KI in der Arbeitswelt von heute (Christian Weiss, Nordanex)

- Von null auf nützlich - KI-Einführung mit Plan (Dominic Bönisch, Empowery.io)

- Mehr als nur Zahlen: Datenmanagement als Erfolgsfaktor für den Mittelstand (tbd.) Bei dieser exklusiven Veranstaltung werden aktuelle Innovationstrends und Technologien präsentiert und durch inspirierende Impulsvorträge sowie praxisnahe Best-Practice-Beispiele vertieft. Die Experten stehen für Fragen gerne zur Verfügung und regen durch moderierte Diskussionen zur aktiven Beteiligung an. Eine optimale Gelegenheit, sich bei der inzwischen legendären und selbstgemachten TechDivision-Pizza in einem entspannten Rahmen auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung richtet sich primär an Entscheider im Bereich Digitalisierung, Marketing und IT und ist nach vorheriger Anmeldung kostenfrei. Nähere Infos zum Event, den Inhalten sowie die Anmeldung finden Sie unter www.innovation-dinner.de. Die Kooperationspartner freuen sich darauf, Sie zu einem Abend voller innovativer Ideen und Networking-Möglichkeiten begrüßen zu dürfen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TechDivision GmbH

email : marketing@techdivision.com Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten. TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision. Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet. Pressekontakt: TechDivision GmbH

