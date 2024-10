Startseite Mehrfamilienhäuser in Berlin und der Region mit durchdachter Strategie verkaufen Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-10-23 07:40. Bevor ein Mehrfamilienhaus verkauft wird, ist eine präzise Wertermittlung unerlässlich. Der Wert wird allerdings nicht nur durch den aktuellen Marktpreis bestimmt, sondern auch durch die zu erwartende Rendite. Um einen realistischen Verkaufspreis zu ermitteln, greift Geschäftsführer Alexander Werneburg auf bewährte Verfahren wie das Ertragswert- und das Vergleichswertverfahren zurück. Dadurch kann er den Preis ermitteln und Prognosen zu Entwicklungen wie künftigen Mieteinnahmen und den allgemeinen sowie spezifischen Marktentwicklungen treffen. Die zu erwartenden Instandhaltungskosten und die Wertsteigerung durch Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen können bei Bedarf bei den Berechnungen ebenfalls berücksichtigt werden. Neben der Wertermittlung spielt die richtige Vermarktungsstrategie eine entscheidende Rolle beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses. Investoren haben spezielle Anforderungen und sind oft schwerer zu erreichen als private Selbstnutzer. Alexander Werneburg und seine Kollegen wissen, wie sie die Stärken der Immobilie optimal präsentieren müssen, um den Verkaufserfolg zu maximieren. Darüber hinaus verfügen sie über ein umfangreiches Netzwerk mit wertvollen Kontakten zu potenziellen Käufern, die gezielt angesprochen werden. Bei Bedarf berät Alexander Werneburg Eigentümer vorab darüber, ob ein globaler Verkauf des Mehrfamilienhauses oder die Aufteilung in einzelne Wohneinheiten lukrativer ist. Interessenten, die ihre Immobilie mit dem Geschäftsführer und dem Team von Werneburg Immobilien aus Berlin verkaufen möchten, können unter 030/ 666 55 666 Kontakt aufnehmen und einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Wertermittlung Berlin, Makler Berlin und Hausverkauf Berlin und mehr gibt es auf https://www.werneburg-immobilien.de. Werneburg Immobilien

