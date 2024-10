Startseite Oh Du schöne Advents- und Weihnachtszeit – jetzt auch als E-Book erhältlich Pressetext verfasst von Kummer am Di, 2024-10-22 05:49. „Oh Du schöne Advents- und Weihnachtszeit“ ist jetzt zusätzlich zum Printbuch (ISBN:? 978-3-7597-3639-0) auch als E-Book erhältlich! Buchbeschreibung:

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Überall funkeln kleine Lichter, und es duftet nach selbst gebackenen Plätzchen. Es werden Tannenbäume geschmückt, und die Kinder warten auf den Nikolaus und Weihnachtsmann.

Die Freude auf das Weihnachtsfest steigt von Tag zu Tag. Es ist eine Zeit der Liebe, der Harmonie und des Friedens, die Hoffnung in die Herzen aller bringt.

Und Weihnachtsgeschichten haben eine besondere Magie, die die Seele erwärmt und die Erwartung auf das Fest steigert. Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen aus diesem Buch einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden im Kreis Ihrer Lieben und genießen dabei die leckeren Versuchungen. Produktinformation:

ASIN:? B0DKFXT3B2

Herausgeber: BoD - Books on Demand; 2. Edition (21. Oktober 2024)

Sprache:? Deutsch

Dateigröße:? 6812 KB

Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert

Screenreader: Unterstützt

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert

X-Ray: Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Seitenzahl der Print-Ausgabe:? 95 Seiten

ISBN-Quelle für Seitenzahl: 3759736394 Geschichten:

Die traurige Adventskerze, Ein Hauch Weihnachtsmagie, Lisas Adventskalender, Liebe und Hoffnung schenken, Keksmonster, Backe backe Plätzchen, Der Geschichtenerzähler, Nikolaus hat Schnupfen, Das magische Backbuch, Omas Stern, Der Weihnachtsbaum, Werte der Weihnachtszeit, Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, Eine Zeit der Liebe, des Gebens und des Miteinanders, Der Wunschbaum, Der Brief an den Weihnachtsmann, Aller Anfang ist schwer, Teamarbeit und Zusammenhalt, Caro und Elbo Rezepte:

Zimt-Haselnussplätzchen, Marmeladennester, Müsli-Zimt-Plätzchen, Bananen-Spekulatius-Plätzchen, Butter-Zitronen Plätzchen, Vanille-Plätzchen, Schoko-Zimt-Würfel, Fruchtmakronen, Apfel-Rosinen-Plätzchen, Mandel-Plätzchen, Glühwein-Schnitten, Kardamom-Plätzchen, Bratapfel, Kakaokugeln, Weihnachtliche Pflaumenmarmelade, Weihnachtliche Beerenmarmelade Mehr Infos unter:

