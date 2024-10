Startseite Den Wert erkennen und die richtige Entscheidung treffen Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-10-09 11:39. Die Erbschaft einer Immobilie kann eine große Herausforderung darstellen. Neben der emotionalen Belastung stehen viele Erben vor der Frage, ob sie die Immobilie behalten oder verkaufen sollen. Zunächst ist in diesem Zusammenhang eine fundierte Wertermittlung ratsam. So kann herausgefunden werden, ob der Wert der Immobilie die vorhandenen Verbindlichkeiten übersteigt oder nicht. Die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH helfen Erben nicht nur bei der Bewertung, sondern begleitet sie auf Wunsch auch durch den gesamten Verkaufsprozess. Eine professionelle Immobilienbewertung gibt Aufschluss darüber, welchen realistischen Marktwert ein Objekt hat. Geschäftsführer Joachim Neumann und seine Kollegen übernehmen diese Aufgabe zuverlässig und berücksichtigen dabei Faktoren wie die Lage, den Zustand und die Preise für Vergleichsobjekte. "Sollte der Wert unter den Verbindlichkeiten liegen, kann die Ausschlagung der Erbschaft eine sinnvoll sein", so Joachim Neumann. Ist der Immobilienwert dagegen hoch und entscheiden sich Erben nach der Wertermittlung für die Annahme der Erbschaft, haben sie immer noch verschiedene Optionen: den Verkauf, die Selbstnutzung oder die Vermietung. Möchten sie ihre Immobilie verkaufen, stehen ihnen die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH mit umfassender Expertise zur Seite. Das erfahrene Team kümmert sich um alle Schritte, von der Erstellung eines Exposés über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe. Auf Wunsch kann die Immobilie auch diskret verkauf werden. Sie wird dabei nicht öffentlich beworben, sondern nur einem ausgewählten Interessentenkreis präsentiert. Sollten sich Erben nicht für den Verkauf, sondern für die Selbstnutzung oder die Vermietung der Immobilie entscheiden, stehen die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ihnen ebenfalls beratend zur Seite. Gemeinsam werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abgewogen. Doch unabhängig davon, welcher Weg eingeschlagen wird: "Wir möchten den Umgang mit der Erbschaft für die Betroffenen so einfach und stressfrei wie möglich gestalten", sagt Prokurist Markus Neumann. Interessenten können von montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr telefonisch unter (0) 7720 / 31511 einen Beratungstermin vereinbaren, um den weiteren Ablauf zu besprechen. Mehr Informationen zum Thema und zu Haus verkaufen Brigachtal, Haus verkaufen Dauchingen und Immobilie verkaufen Villingen-Schwenningen erhalten Interessenten auch unter https://www.immo-neu.de. NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

