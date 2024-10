Startseite WEROCK präsentiert neuen Edelstahl-Touchscreen-Industriemonitor - Hygienisch und robust Pressetext verfasst von werockpr am Di, 2024-10-08 13:34. Ultraflaches 15" Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP69k. Ausgelegt für hohe hygienische Anforderungen Karlsruhe, 08. Oktober 2024 – WEROCK Technologies GmbH stellt mit dem neuen Rocksmart RSD1015 einen 15-Zoll-Industriemonitor mit Schutzklasse IP69k vor. Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz in rauen Industrieumgebungen mit hoher Staub- oder Dampfentwicklung sowie hoher Luftfeuchtigkeit, in denen Hygiene eine zentrale Rolle spielt. Der Rocksmart RSD1015 ist durch seine vollständig geschlossene Bauweise nach IP69k wasser- und staubdicht. Das kompakte Gehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl, welcher resistent gegen Säuren, Reinigungsmittel und andere Chemikalien ist. Zudem bietet das Material Schutz vor Korrosion und Keimbildung. Die abgerundeten Ecken und die glatte Oberfläche des Edelstahlgehäuses erleichtern die Reinigung, auch mit Hochdruckreinigern und eignen sich für den Einsatz in Bereichen wie der Lebensmittelindustrie oder der Pharmabranche. Das hochwertige und kontrastreiche Display kann aus einem Blickwinkel von bis zu 88° aus allen Richtungen gut abgelesen werden. Zudem verspricht der Hersteller eine lange Lebensdauer mit einer durchschnittlichen Betriebsdauer von bis zu 50.000 Stunden. Für den Einsatz in sehr hellen Umgebungen mit direkter Sonneneinstrahlung ist optional eine Ausführung mit bis zu 1.000 nits Leuchtdichte erhältlich und für erhöhte Farbbrillanz wird optional das Clarity Display angeboten. Die optionale Wahl eines IR/UV-Filters bietet einen erweiterten Schutz vor Sonneneinwirkungen.

Der Rocksmart RSD1015 kann wahlweise mit einem resistiven Single-Touch oder einem kapazitiven Multi-Touch-Display ausgestattet werden. Die Bedienung mit bloßen Fingern oder leitfähigen Handschuhen wird durch den kapazitiven Touchscreen ermöglicht und unterstützt Gestenbedienungen wie bei Tablets oder Smartphones. In Arbeitsumgebungen, in denen dicke oder nicht-leitfähige Handschuhe getragen werden, punktet der resistive Touchscreen aufgrund seiner Druckempfindlichkeit. Markus Nicoleit, Geschäftsführer von WEROCK erklärt zur Markteinführung des Rocksmart RSD1015: „Der Rocksmart RSD1015 ermöglicht die ideale Kombination aus Robustheit und hohen, hygienischen Anforderungen. Das Display aus rostfreiem Edelstahl eignet sich optimal für eine einfache Reinigung und bietet zeitgleich einen kompletten Rundumschutz vor allen äußeren Einflüssen. Es unterstützt unsere Kunden mit hohen, hygienischen Anforderungen in allen rauen Arbeitsumgebungen.“ Der neue Rocksmart RSD1015 ist ab sofort bei der WEROCK Technologies GmbH und ihren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen zum Rocksmart RSD1015 finden Sie unter: https://www.werocktools.com/de/industriecomputer/industrielle-displays/r... Wie bei allen Produkten von WEROCK wird auch bei den Industrie Displays der CO2-Fußabdruck, der bei Produktion und Transport unvermeidbar entsteht, vollständig durch Klimaschutzprojekte nach dem Gold Standard kompensiert. Eigenschaften des Rocksmart RSD1015

• 15 Zoll Industriedisplay im klassischen 4:3 Format

• Ultraflaches Edelstahlgehäuse für höchste Hygieneanforderungen

• Vollständig staub- und wasserdichte Ausführung nach Schutzklasse IP69k

• Gestentauglicher Multi-Touch oder druckempfindlicher Single-Touchscreen

• Ausgelegt für den industriellen Dauereinsatz

• 1024 x 768 XGA Auflösung

• Auch mit bis zu 1000 nits Helligkeit erhältlich

• Optional mit ClarityView Display für maximale Farbbrillanz

• Problemlose Reinigung, egal ob mit Hochdruck, heißem Wasser oder Desinfektionsmitteln

• Großer Betriebstemperaturbereich

• Einfache Installation über universelle VESA-Montagepunkte

• CO2-Emissionen aus Produktion & Logistik vollständig kompensiert

• 2 Jahre Gewährleistung Pressekontakt

WEROCK Technologies GmbH

Pressekontakt: Markus Nicoleit

Haid-und-Neu-Str. 7

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 721 5099 1000

E-Mail: pr@werocktools.com Über WEROCK Technologies GmbH

WEROCK Technologies ist ein einzigartiges junges Unternehmen, welches Organisationen dabei unterstützt ihre Arbeitsprozesse in schwierigen Umgebungen zu digitalisieren. WEROCK wurde 2020 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe und bietet vier Produktreihen an: Rocksmart Industriecomputer, Rockbook Notebooks, Rocktab Tablets sowie die Scoria-Serie bestehend aus mobilen Datenerfassungsgeräten. Alle Produkte sind speziell für den rauen Einsatz entwickelt und entsprechend von unabhängigen Prüflaboren nach industriellen und militärischen Standards getestet. Das Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien mit dem klaren Ziel eine aktive Rolle im Klimaschutz zu spielen. WEROCK bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto

