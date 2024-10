Dr. Werner Financial Service AG bietet die beteiligungsorientierte Kapitalbeschaffung ohne Banken – von Dr. jur. Horst Werner

Die Dr. Werner Financial Service AG bietet als langjährig erfahrener Eigenkapital-Finanzierer in virtuellen Investoren-Treffs das Beteiligungs-Matching für investitions-bereite Unternehmen mit Ihrem Beteiligungs-Experten Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de . Für das Finanzmarketing über die sozialen Netzwerke, über professionelle Presseverteiler wie www.pressebox.de , über eigene Investoren-Portale hat die Dr. Werner Financial Service Group tausende gelistete Kapitalmarktteilnehmer, Investoren, Beteiligungsgesellschaften und Finanzdienstleister für Beteiligungskapital ohne Banken.

Das Dr. Werner-Finanzierungsnetzwek ist ein Forum für Beteiligungskapital. Wir führen Kapital und Unternehmen an „einen Tisch“ zusammen. Investoren, private Kapitalgeber, Anleger und Investitionskapital für kleine und mittelständische Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung wenden sich direkt an das Dr. Werner Financial Service Netzwerk. In- und ausländisches Kapital ist willkommen. Die Dr. Werner Financial Service AG ( http://www.finanzierung-ohne-bank.de ) bringt Kapital und Unternehmen zur Bewältigung von Zukunfts-Investitionen, zur Realisierung von Produktinnovationen und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze zusammen ( siehe www.anleger-beteiligungen.de und www.investoren-brief.de ) . Die gelisteten Kapitalmarktinteressierten erhalten unseren mehrfach monatlich erscheinenden Investoren-Brief, in dem alle aktuellen Beteiligungsangebote vorgestellt werden. Anschließend werden alle Investorenbriefe auf dem Finanzportal www.investoren-brief.de veröffentlicht und auf www.anleger-beteiligungen.de zum allzeitigen, öffentlichen Abruf archiviert.

Investoren und Kapitalgeber melden sich bei guten Rendite-Angeboten ab 4 % per anno von interessanten Unternehmen unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de . Das Dr. Werner-Netzwerk benennt dann den Interessenten vertraulich dynamische, ertragstarke und zukunftsträchtige Unternehmen zwecks Beteiligung und Kapitalanlage von Investitionskapital. Interessenten haben die freie Auswahl unter mehr als 50 Unternehmen aller Umsatzgrößenordnungen und aus allen Branchen. Interessierte Investoren können auch gern kostenfrei in unsere Datei für unseren wöchentlichen Investoren-Brief, in dem neue Beteiligungsunternehmen vorgestellt werden, aufgenommen werden.

Es sind sowohl stille Beteiligungen, Genussrechts-Beteiligungen als gewinnorientierte Vermögensanlagen; festzinsorientierte Finanzinstrumente und grundschuldbesicherte Kapitalanlagen, als auch offene Beteiligungen möglich. Diskretion oder Sperrvermerke werden zugesichert. Die Unternehmen stellen gern ihre Beteiligungs-Exposés und/oder Fact-Sheeds zwecks erster Prüfung zur Verfügung. Investoren leisten auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zu renditeträchtigen Investitionen und zur Überwindung der weltweiten Konjunkturkrise.

Spezielle Investoren-Meetings bzw. Investorenkonferenzen werden auch von privaten Kapitalmarktdienstleistern zum Treffen von Anbietern und Nachfragern mit dem Ziel des Abschlusses von Beteiligungsverträgen organisiert und durchgeführt. Derartige Veranstaltungen, auch „Finanz-Matching-Treffen“ genannt, werden in gesonderten Moderations-Veranstaltungen organisiert und angemeldete Unternehmen mit den interessierten Investoren eingeladen. Bekannt sind solche Matching-Veranstaltungen auch in New York, wo man bei den Veranstaltern seine Unternehmensunterlagen einreichen muss und gegen eine Eintrittsgebühr von ca. $ 10.000,- an dem Matching teilnehmen kann. Dort erhält man die Gelegenheit, sich vor professionellen Kapitalgebern in einem bis zu 30-minütigen Vortrag zu präsentieren und unmittelbar mit den anwesenden Investoren zu sprechen.

Weitere Auskünfte erteilt kostenfrei der Wirtschaftsjurist Dr. jur. Horst Werner unter der Mail-Adresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .