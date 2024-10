Startseite US-Dollar immer unbeliebter - Gold immer beliebter Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-10-03 08:31. Entdollarisierung ist keine Erfindung, sondern viele Länder weltweit wollen die Abhängigkeit vom US-Dollar nicht mehr. Auch wenn der US-Dollar immer noch als primäres Tauschmittel gilt, bedienen sich immer mehr Länder des Goldes als Wertaufbewahrungsmittel. Der US-Dollar könnte daher aus zwei Gründen an Bedeutung in Handelsbeziehungen verlieren. Zum einen ist der Trend weg vom Dollar schon seit gut rund zehn Jahren im Gang und die Speicherung von Vermögen in Gold nimmt zu. Inwieweit der Handel zu alternativen Währungen stattfindet, wird nicht erfasst. Seit 2002 sind die weltweiten Dollarreserven um 14 Prozent gesunken. Besonders beschleunigt hat sich die Entdollarisierung seit russische Devisenreserven sanktioniert wurden. Die USA und ihre Verbündeten haben russische Vermögenswerte eingefroren. Und sie haben Russland aus dem SWIFT-Finanzsystem (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ausgeschlossen. Das Swift-System dient als globaler Finanznachrichtendienst und vereinfacht grenzüberschreitende Zahlungen. 2023 haben sich nicht wenige Zentralbanken besorgt gezeigt, dass die USA und ihre Verbündeten knapp die Hälfte der Gold- und Devisenreserven Russlands eingefroren hatten. So kaufen die Zentralbanken nun gerne Gold zu. Gemäß einer Umfrage des World Gold Council besitzen 29 Prozent der Zentralbanken den Plan, in den kommenden zwölf Monaten ihre Goldreserven zu vergrößern. 2023 haben die Zentralbanken die Goldnachfrage angeheizt und nicht nur das World Gold Council geht davon aus, dass sich dies fortsetzt. Denn sicherer ist die Welt dieses Jahr nicht geworden. Gold ist das ultimative Mittel bei Krisen, es sorgt für Wertaufbewahrung und Diversifizierung. 2022 war ein Jahrzehntrekord bezüglich des Goldrausches der Zentralbanken und 2023 war die Goldmenge nur um 45 Tonnen geringer als 2022. Der US-Dollar verliert an Status und Wert, während Gold immer teurer wird. Goldunternehmen wie Fury Gold Mines oder Collective Mining sollten sich freuen. Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... - konzentriert sich auf Nunavut und Quebec. Beim Eau-Claire-Projekt konnten schon mehr als 12 Gramm Gold je Tonne Gestein ausgemacht werden. Collective Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-min... - ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen und unterwegs in Kolumbien. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten