Startseite Parkplatz-Management für Parkplatzsperren dank Software & App so einfach wie nie Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-01 11:45. CARDIN Parkbügel bequem aus der Ferne verwalten Wer kennt es nicht? Jedes Mal aus dem Auto aussteigen - bei Wind und Wetter - und den Parkbügel mit dem Schlüssel manuell entriegeln und umklappen. Umständlich und nicht sonderlich praktisch. Oder aber die eigenen Parkflächen werden ständig von Fremden belegt, wie etwa gewerbliche Parkplätze, Privat-Parkplätze von Ein- und Mehrfamilienhäusern oder Parkplätze für Gäste eines Hotels. CARDIN hat hier gleich eine Doppel-Lösung parat: Mit der Parking Line (PL) Serie stehen verschiedene, robuste Parkplatzsperren mit Edelstahlbügeln zur Verfügung, die mit Hilfe eines elektromechanischen Antriebs den Bügel in nur wenigen Sekunden besonders geräuscharm hoch- und runterfahren können. Ausgelöst wird der Vorgang über eine Funk-Fernbedienung oder - bei dem Modell PARKSUN-BTS (https://bkh-security.de/shop/parkplatzsperren/cardin-parkplatzsperren-au...) - wahlweise über eine App. Während das Modell PARKLINE über ein externes, netzbetriebenes Ladegerät mit Strom versorgt wird, sind alle PARKSUN-Modelle mit einem Photovoltaik-Modul für eine autonome Stromversorgung ausgestattet. Ein Vorteil, der die Montage besonders flexibel macht. Der Parkbügel PARKSUN-SR ist zusätzlich mit einem Anwesenheitssensor ausgestattet, der den Bogen automatisch wieder aufrichtet, sobald das Fahrzeug den Stellplatz verlassen hat. Somit wird ein unberechtigtes Parken verhindert. Das Modell PARKSUN-BTS ist neben dem integrierten Solar-Panel und dem Anwesenheitsmelder auch mit einer Bluetooth-Verbindung ausgestattet und somit die ideale Lösung für Gastgewerbebetriebe, Sportanlagen sowie alle anderen Unternehmen, die ein intelligentes System zur Verwaltung zahlreicher Reservierungen von Parkplätzen für bestimmte Benutzer benötigen. Denn in Verbindung mit der Software CARDINPARK_SW ist das Parkplatz-Management kinderleicht. Konfiguriert wird das System ganz einfach am PC. Anschließend wird es dem Betreiber ermöglicht, einzelne Parkplätze für bestimmte Zeiträume zu reservieren, einen Autorisierungskalender zu erstellen, Buchungen zu verwalten oder E-Mail-Benachrichtigungen an die jeweiligen Benutzer zu senden. Dies kann sowohl für Gelegenheitsnutzer (bspw. Hotelgäste) oder für Dauerparker / Abonnenten eingerichtet werden. Ganz einfach aus der Ferne. Mit der App CDR-PARK (die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist) können die Anwender dann die Parkplatz-Sperre PARKSUN-BTS für die Dauer ihrer Reservierung bequem über Bluetooth steuern und so das Parken effizienter und komfortabler gestalten. Fazit: Die Parkplatzsperren aus der CARDIN Modellreihe PARKSUN sind autonom, robust und versprechen ein effizientes Parkplatz-Management sowohl für den Parkplatz-Betreiber als auch für den Besucher. Alle Modelle sind im BKH B2B-Shop erhältlich: https://bkh-security.de/shop/shop/cardin-parkplatzsperre Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Frau Conny Schäfer

Industriestr. 53

67063 Ludwigshafen

Deutschland fon ..: 0621 54967779

web ..: https://www.bkh-security.de

email : c.schaefer@bkh-security.de BKH Sicherheitstechnik ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen und seit über 20 Jahren im Bereich Sicherheitstechnik und Automatisierung in ganz Deutschland tätig. Unser Fokus liegt auf elektronischer Sicherheitstechnik für Privat- und Gewerbeobjekte, wie z.B. Alarmanlagen in Funk, Draht oder Hybrid, Videoüberwachung, Videotürsprechanlagen, Zutrittskontrolle, Smart Home und Brandschutz. BKH ist offizieller Händler für AVS Electronics in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz und vertreibt die Produkte des renommierten, italienischen Herstellers unter der Marke AVS Alarmanlagen. Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. zertifizierte, Smart Home fähige Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Schutznebelsysteme, Melder für den Innen- und Außenbereich sowie professionellen Perimeterschutz. Ergänzend zur Alarmanlagen-Produktpalette bietet die BKH Sicherheitstechnik ein breites Sortiment zur Videoüberwachung sowie Videosprechanlagen an und - als zweiten Schwerpunkt - zertifizierte Komponenten aus der EN 54-Normreihe für Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 im Sonderbau. Durch die Auswahl von Funk-, Draht-, Loop- oder Hybrid-Lösungen sind die BWA-Produkte von BKH äußerst flexibel und jederzeit modular erweiterbar. Seit April 2024 ist BKH unter dem Namen "Cardin Deutschland" zudem offizieller deutscher Distributor von CARDIN Elettronica. Das Sortiment umfasst u.a. Tor-Antriebstechnik, Automatisierungen, Funk-Steuertechnik, Schranken-Systeme und Lichtschranken. Pressekontakt: BKH Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Frau Conny Schäfer

Industriestr. 53

67063 Ludwigshafen am Rhein fon ..: 0621 54967779

email : c.schaefer@bkh-security.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten