Uran - der große Rückkehrer unter den Rohstoffen

Vor Jahren hatte der Rohstoff Uran jegliche Attraktivität verloren. Heute akzeptieren immer mehr Länder die Atomenergie.

Knapp 80 US-Dollar kostet das Pfund Uran heute. Vor fünf Jahren mussten nur um die 25 US-Dollar je Pfund Uran berappt werden. Denn heute ist klar, dass eine kohlenstoffneutrale Zukunft auch die Kernenergie beinhalten muss. Gemäß den Fundamentaldaten und dem Gesamtbild des Uranmarktes ist klar, das Angebot wird mit der Nachfrage nicht Schritthalten können. Und diese Nachfrage kommt (fast) aus der ganzen Welt. Der Bedarf an sauberer und sicherer Energie wiegt schwerer als die immer geringer werdende Angst vor Nuklearkatastrophen. Und das Thema Klimawandel ist in aller Munde. Den höchsten Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung hat Frankreich, das Land, das sich ganz der Kernenergie verschrieben hat. Das Land produzierte 2023 rund 65 Prozent seines Stromes aus der Kernkraft. Frankreich baut große Reaktoren, widmet sich auch den kleineren modularen Reaktoren - und verkauft Strom an Deutschland.

Durch die Kernspaltung entsteht in Kernkraftwerken Wärme, Wasser kondensiert und durch den entstandenen Dampf werden Turbinen zur Stromerzeugung angetrieben. Insgesamt ist der weltweite Anteil der Atomenergie an der Stromerzeugung etwa bei neun Prozent. Den meisten Atomstrom weltweit produzierten letztes Jahr die USA, gefolgt von China und Frankreich. Das schon heute und vor allem in den kommenden Jahren für die Atomkraftwerke nötige Uran ist knapp. Die größten Reserven in Sachen Uran befinden sich in Kasachstan, Kanada, Brasilien und Südafrika. Für den so dringend benötigten Urannachschub werden Unternehmen wie Premier American Uranium oder Uranium Energy sorgen können.

Premier American Uranium - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-americ... - verfügt über umfangreiche Liegenschaften in uranproduzierenden Regionen in den USA, in Colorado und Wyoming.

Ebenfalls hochgradige Uranprojekte besitzt Uranium Energy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy... -, dies in Kanada und in den USA. In Wyoming konnte das Unternehmen gerade erfolgreich die Wiederaufnahme der Uranproduktion durchführen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-... -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mitzuverantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

