Startseite Wiesnbier und Gold Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-09-20 10:01. Jedes Jahr wieder spannend ist die Gold/Wiesnbier-Ratio. Beim diesjährigen 189. Münchner Oktoberfest wird die Maß Wiesnbier erstmalig mehr als 15 Euro kosten, nämlich im Durchschnitt der Zelte rund 15,30 Euro, so Incrementum aus Liechtenstein. Und das sind zirka 30 Prozent mehr als noch in 2019. Der Preis ist also gestiegen. Nicht wenig gestiegen ist aber auch der Goldpreis, auf Allzeithochs. Gerade erst wieder hat der Preis des Edelmetalls ein neues Rekordhoch erreicht. Die US-Notenbank Fed hat erstmals seit 2020 eine Zinssenkung verkündet. Um 0,50 Prozentpunkte wurden die Leitzinsen gesenkt, damit sogar mehr als die Mehrheit der Analysten erwartet hatte. Teilweise kostete die Feinunze Gold mehr als 2.600 US-Dollar. Doch zurück zum Verhältnis Wiesnbier und Gold. Aktuell kann sich der Oktoberfestbesucher fast 148 Maß Wiesnbier für eine Unze Gold kaufen. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies ganze 29 Maß mehr. Im Jahr 2014 hätte unser Wiesnbesucher nur 95 Maß Bier bekommen und 2004 wären es nur 47 Maß für eine Unze Gold gewesen. Es zeigt sich, wer nicht in Gold investiert ist, dem sind nicht nur in den letzten zwölf Monaten erhebliche Gewinne entgangen, sondern vor allem langfristig. Wie die Entwicklung der Wiesnbier/Gold-Ratio (im neuen "In Gold We Trust"-Report) zeigt, ist die Bierkaufkraft des Goldes so hoch wie seit 1985 nicht mehr. Nur von 1980 bis 1985 war die Bierkaufkraft des Goldes höher als dieses Jahr. Auch die noch nicht in Gold Investierten sollten nun aufhorchen. Die Goldpreisrallye ist in vollem Gang. Und wer bereits in Gold investiert ist, den sollte der diesjährige neue Bierpreis nicht beunruhigen. Denn mit Gold konnten wie gesagt viele Gewinne eingefahren werden und die Preisrallye könnte, wie auch viele Analysten meinen, durchaus weitergehen. Denn auch seine Funktion als sicherer Hafen dürfte Gold nicht verlieren, angesichts der Krisenherde und Unsicherheiten. Auch Goldaktien sollten im Fokus stehen. Zu den aussichtsreichen Gesellschaften, die Gold in ihren Projekten besitzen, gehören beispielsweise Meridian Mining oder Miata Metals. Meridian Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-minin... - besitzt Minen in Brasilien. Diese enthalten Gold, Silber, Kupfer und Zink. Das Bohrprogramm läuft erfolgreich. Miata Metals verfügt über zwei Earn-in-Optionen für den Erwerb von Beteiligungen (100 Prozent) an zwei aussichtsreichen Goldprojekten in British Columbia. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societ... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

