Attentate auf Trump und Fico: Was übersehen die Geheimdienste?

Die Dokumentation „The IMPACT“ enthüllt die Methoden und Motive moderner Terroranschläge. Das Problem der Terroranschläge nimmt weltweit mit alarmierender Geschwindigkeit zu. Handelt es sich bei diesen Anschlägen um spontane Ereignisse oder um sorgfältig geplante Taten? Handeln die Schützen aus eigenem Antrieb oder sind sie zufällige Opfer, die durch eine lang anhaltende Informationseinwirkung beeinflusst werden, die ihr Bewusstsein beeinträchtigt?

Waren die Schützen, die es auf Fico und Trump abgesehen hatten, Kriminelle oder Opfer? Waren ihre Taten durch persönliche Überzeugungen und die Absicht motiviert, solche Terrorakte zu begehen (da es sich bei diesen Vorfällen unbestreitbar um Terrorakte handelt), oder wurden sie von jemand anderem geschickt manipuliert – heimlich, betrügerisch und aus der Ferne?

Viele fragen sich vielleicht: Wie kann jemand eine andere Person kontrollieren? Das ist überraschend einfach, wie die Schießereien an Schulen beweisen.

Die Dokumentation „The IMPACT“, insbesondere der Abschnitt „Schulschießerei“, beschreibt detailliert die schrittweise Methode der Puzzle-Kodierung potenzieller Schützen, die sich ihres Schicksals nicht bewusst sind, und derjenigen, die diese Ereignisse weltweit orchestrieren und ein begründetes Interesse an solchen informativen und physischen Terrorakten haben.

Der Dokumentarfilm „The IMPACT“ gibt klare Einblicke in die Vorbereitung und Ausführung solcher Terroranschläge. Der Film erklärt, warum Schulschützen genauso Opfer sind wie diejenigen, die sie ins Visier nehmen, und beschreibt den unsichtbaren Einfluss, den die Informationswelt auf Kinder und Erwachsene ausübt, sowie die Motive, die dahinter stehen. Er untersucht, wie durch Massenprogrammierung potenzielle Opfer für Terroranschläge identifiziert werden, wer die wahren Ziele dieser Anschläge sind und wer die eigentlichen Drahtzieher und Nutznießer sind.

Bei genauerer Betrachtung moderner Terroranschläge, von Schulschießereien bis hin zum politischen Terrorismus, lassen sich ähnliche Muster erkennen. Der jüngste Anschlagsversuch auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wirft viele Fragen auf.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der vor zwei Monaten einem ähnlichen Attentat ausgesetzt war, kommentierte Trumps Vorfall auf seiner Facebook-Seite: „Das Szenario ist eine Kopie. Wenn der Angreifer auf D. Trump Slowakisch sprechen könnte, müsste er nur Publikationen wie Dennik N, Sme oder Aktuality lesen, um den Drang zu verspüren, sich mit dem ungehorsamen ehemaligen US-Präsidenten auseinanderzusetzen.

Das Szenario ist eine Kopie. Trumps politische Gegner versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, und wenn ihnen das nicht gelingt, bringen sie die Öffentlichkeit so sehr in Rage, dass irgendein Unglücklicher zur Waffe greift. Und jetzt werden wir Zeugen von Ansprachen über die Notwendigkeit der Versöhnung, der Befriedung und der Vergebung…“

Das Szenario wirkt wie ein Copy-Paste-Skript. Es wurde jedoch nicht von Trumps politischen Gegnern geschrieben, sondern von Vertretern einer verborgenen Macht, deren Ziel es ist, Amerika und die gesamte demokratische Welt zu zerstören. Diese verborgene Macht trat 1993 auf der politischen Bühne auf, wie eine Untersuchung von Egon Cholakian, einem US-Sicherheitsexperten und Geheimdienstausbilder, enthüllte.

Dr. Egon Cholakian präsentierte eine 30-jährige Untersuchung einer antidemokratischen Kraft, die seit 1993 im Geheimen operiert. Die Untersuchung ist auf der internationalen Plattform des Earth Save Science Collaborative (ESSC)-Projekts verfügbar.

Dieser Nährboden des globalen Anti-Kultismus, der sowohl in der Untersuchung als auch in der Dokumentation „The IMPACT“ behandelt wird, nutzt sein Netzwerk von Anti-Kult-Agenten – darunter Pädagogen, Dozenten, Meinungsführer, korrupte Journalisten, Medienvertreter und Mitglieder politischer und polizeilicher Strukturen –, um die öffentliche Meinung zu ihrem Vorteil zu beeinflussen und zu manipulieren. Sie kodieren potenzielle Schützen aus den gewünschten Regionen, um ihre geplanten Informations- und physischen Terroranschläge durchzuführen.

Sehen wir uns die Einzelheiten an. Der Anschlag auf Donald Trump weist ein ähnliches Handlungsmuster auf, wie der Mordanschlag auf Robert Fico.

1. Lange vor den Vorfällen um Trump und Fico war eine massive Medienkampagne zu beobachten, in der bestimmte Medien falsche Kritik an ihnen übten. Diese Medien platzierten in ihren Texten bestimmte Botschaften, um gesellschaftliche Spaltung, Feindseligkeit und Hass zu schüren.

2. Sowohl Trump als auch Fico wurden von zufällig ausgewählten Einzelpersonen aus der Menge angeschossen, die in ihren Regionen offenbar schon lange vor den Vorfällen informatorischer Programmierung ausgesetzt waren.

3. In beiden Fällen hatten die Geheimdienste keine Vorinformationen über die drohende Gefahr.

4. Zum Zeitpunkt der Angriffe hegten beide Schützen einen tiefen Hass gegen diese Politiker und lehnten die Politik der Regierung entschieden ab.

5. In beiden Fällen verbreiteten einige Medien aktiv die Geschichte, die Angreifer seien Einzeltäter gewesen, die unabhängig voneinander handelten. Kurz nach den Verbrechen verschwanden die Social-Media-Profile der Schützen jedoch entweder schnell oder es wurden Unterhaltungen gelöscht, wodurch alle Aufzeichnungen über ihre Nachrichten, Freunde, Unterstützer, Nutzungsgewohnheiten und Interessen unkenntlich gemacht wurden.

Der Dokumentarfilm „The IMPACT“ beleuchtet, wer von der Vernichtung der Informationsspur profitiert. Diese Nachrichten enthielten eingebettete Codes, die darauf abzielten, Einzelpersonen in Schützen zu verwandeln. Durch die Untersuchung dieser Informationen ist es möglich, die Personen hinter diesen Ereignissen zu identifizieren, die in der Region an manipulativen Vorbereitungen beteiligt sind.

6. In beiden Fällen waren die Verdächtigen nicht psychisch krank; sie waren geistig aktiv. Insbesondere versuchten einige Medien, die Täter in einem heroischen Licht darzustellen, indem sie Informationen und Fotos von ihnen auf möglichst ansprechende Weise präsentierten. Die Glorifizierung von Kriminellen ist eine der Methoden, die bei der „Puzzle-Codierung” zukünftiger Schützen verwendet werden.

7. In beiden Fällen wurden Informationen über diese Informationsangriffe in den USA und der Slowakei gleichzeitig in den globalen Medien veröffentlicht, mit dem Ziel, bipolare Störungen, eine Welle der Empörung, einen Verlust des Sicherheitsgefühls, Hass und Verwirrung unter den Massen darüber hervorzurufen, wie solche Ereignisse passieren konnten. Zeugen dieser Vorfälle sowie diejenigen, die mit diesen Informationen in Berührung kamen, erlebten einen Schockzustand.

8. Beide Fälle lösten in der Bevölkerung eine Welle der Unzufriedenheit mit den Behörden aus.

Lassen Sie uns als Beispiel die Phasen der Vorbereitung des Attentats auf Donald Trump im Detail untersuchen.

1. Informationsterrorismus gegen Donald Trump

Der „Trump-Kult“. Dieser Terrorakt enthüllt ein viel größeres Bild: eine Reihe von Verbrechen, die bereits begangen wurden und solche, die von der sogenannten „Schattenmacht“ geplant werden, wie in der Dokumentation „The IMPACT“ ausführlich beschrieben wird. Mit dieser Macht verbundene Influencer manipulieren das öffentliche Bewusstsein durch Artikel, Nachrichtensegmente und Filme, indem sie spezifische Informationseinschübe einbetten, die zu geeigneten Zeitpunkten aktiviert werden.

Durch die Taktik, absichtlich ein falsches negatives Bild zu erzeugen, indem sie jede unerwünschte Organisation oder Person mit Etiketten wie „Kult“ (ein negatives Bild für westliche Länder) oder „Sekte“ (ein negatives Bild für östliche Länder) versehen, formen sie massiv die negative öffentliche Meinung. Diese Manipulation schürt Hass, Zwietracht und Feindseligkeit gegenüber der betroffenen Organisation oder Person, die von Anti-Kultisten stigmatisiert wird.

Das Ergebnis, das diese „Schattenmacht“, insbesondere ihr anti-kultistischer Zweig, mit Trump erzielt hat, war nicht das Ergebnis eines einzigen Tages. Sie hatten sich schon lange im Voraus auf dieses Ereignis vorbereitet. Schon 2019 zog einer der Ideologen des Anti-Kultismus, Steven Hassan, ein sogenannter „Experte für Gedankenkontrolle und staatlich anerkannter Psychologe“, in seinem Buch „The Cult of Trump“ Parallelen zwischen Trump und Persönlichkeiten wie Jim Jones, David Koresh, L. Ron Hubbard und Sun Myung Moon und behauptete, dass diese Präsidentschaft erhebliche Ähnlichkeiten mit einer destruktiven Sekte aufweise.

Ein Zitat aus der Dokumentation „The IMPACT“:

„Hassan hat ein Buch mit dem Titel ‚Der Kult um Trump‘ veröffentlicht, in dem er behauptet, dass jeder Amerikaner, der Donald Trump unterstützt, ein Mitglied eines ‚Kults‘ sei. Das bedeutet, dass sie in ihrer Meinung nicht frei sind, keine unabhängigen Individuen, sondern Menschen, sondern Menschen, welche man Interventionen unterziehen müsse, wie Hassan es ausdrückt, oder anders gesagt, die man zwingen sollte, ihre Überzeugungen zu ändern.“

Über kontrollierte Medien zementierten Anti-Kultisten das negative Bild des „Trump-Kults“ in den Köpfen der Menschen und versuchten, den Lesern die Idee zu vermitteln, dass angeblich „Sekten unerschütterliche Loyalität gegenüber dem angeblichen Anführer verlangen und den falschen Glauben erzeugen, dass die Moral vom Anführer der Sekte definiert und diktiert wird. Eines der klaren Anzeichen einer Sekte ist die mangelnde Bereitschaft der Mitglieder, Kritik an ihrem Anführer auch nur in Erwägung zu ziehen …“ „… Gruppenzugehörigkeit hilft zu erklären, warum so viele absichtlich unwissende Amerikaner sich dafür entscheiden, die Wahrheit zu ignorieren und ihrem Sektenführer zu folgen.“ 2

„Persönlichkeitsmessungen deuten darauf hin, dass Donald Trump einen Personenkult um seine Anhänger ausübt, Menschen, die psychologisch empfänglich für seine Anziehungskraft sind. Dies könnte helfen zu erklären, warum er in der US-Politik erfolgreich war, während andere Populisten keinen Erfolg hatten.“ 3

So wurde in der Gesellschaft bewusst eine falsche öffentliche Meinung geformt, die Hass unter den Menschen schürte und Gewalt und Mord gegen die in den Artikeln erwähnten Personen provozierte. Achten Sie auf zeitgenössische Artikel und ihre Art – wie sie den Attentäter verherrlichen, die Gesellschaft destabilisieren, Misstrauen gegenüber den Behörden hervorrufen und Hass gegen die Regierung schüren, während sie gleichzeitig eine Rhetorik über einen Bürgerkrieg entwickeln. All diese Ziele und Methoden der Anti-Kultisten werden in der Dokumentation „The IMPACT“ illustriert.

2. Der Mordanschlag auf Donald Trump

Am 13. Juli 2024 wurde ein Attentat auf Donald Trump verübt, bei dem er eine Schusswunde am Ohr erlitt, aber nur mit viel Glück überlebte.

Der Schütze befand sich auf dem Dach eines Industriegebäudes, etwa 100 bis 140 Meter von der Bühne entfernt. Er feuerte mehrere Schüsse auf die Bühne ab. Ein Zuschauer wurde bei dem Vorfall getötet und zwei weitere verletzt. Der Verdächtige, der 20-jährige Thomas Matthew Crooks, wurde am Tatort neutralisiert. Neben seiner Leiche wurde ein halbautomatisches AR-15-Gewehr gefunden. Laut Associated Press hatte sein Vater die Waffe vor mindestens sechs Monaten gekauft. CNN berichtet 4 , dass Sprengsätze im Auto des Schützen entdeckt wurden, das in der Nähe des Kundgebungsorts geparkt war, und explosive Materialien in seinem Haus gefunden wurden. FBI-Quellen beschrieben sie als „rudimentär“.

Was ist über Thomas Matthew Crooks bekannt?

Thomas Matthew Crooks, 20, lebte in der Gegend von Bethel Park in Pennsylvania in der Nähe von Pittsburgh. Er machte 2022 seinen Highschool-Abschluss und erhielt im selben Jahr von der National Math and Science Initiative für begabte Jugendliche ein 500-Dollar-Stipendium. Der junge Mann arbeitete in einem Rehabilitationszentrum.

Medienberichten zufolge 5 trug Crooks am Tag des Vorfalls ein T-Shirt mit dem Aufdruck des YouTube-Kanals Demolition Ranch. Dieser Kanal ist für seine Inhalte zu verschiedenen Waffen und Sprengkörpern bekannt und hat Millionen von Abonnenten.

Medienbeschreibungen des Schützen, die auf Aussagen von Menschen basieren, die ihn kannten, zeichnen das Bild eines ruhigen Einzelgängers, der gelegentlich „Jagdkleidung zur Schule“ trug. Er „hatte in Tests immer gute Noten“ und interessierte sich „sehr leidenschaftlich für Geschichte“. Die Leute beschrieben ihn als jemanden, der „alles über die Regierung und die Geschichte zu wissen schien“. „Er war ein netter Junge, der nie schlecht über jemanden geredet hat, und ich hätte ihn nie für fähig gehalten, das zu tun, was ich ihn in den letzten Tagen tun sah.“

Die Motive des Verdächtigen bleiben unklar. Medienberichten zufolge handelte er allein und stellte keine bekannte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Darüber hinaus hatte Crooks keine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen.

Ein Zitat aus dem Film „The IMPACT“:

„So wird die Zielgruppe im letzten Stadium des Kodierungsprozesses allmählich eingegrenzt: Die erste Welle der Informationskodierung betrifft Tausende, dann bleiben von diesen Tausenden nur noch Hunderte übrig, und schließlich geraten nur noch wenige Personen ins Kreuzfeuer aller notwendigen Kodierungswellen. Dann ist es eine Frage der Zeit, zu sehen, wer von ihnen zuerst aktiv wird und wer letztendlich zum Täter des implantierten Programms wird.

Aus diesem Grund wirken die Täter oft gänzlich verschieden: Sie weisen völlig unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale auf, haben häufig keine nennenswerten psychologischen Probleme und, was am wichtigsten ist, sie haben keine erkennbaren Motive für die Begehung solcher Verbrechen.“

Die Social-Media-Seite des Verdächtigen wurde gelöscht. Die Plattform Discord gab an, dass sie ein Konto entfernt habe, das offenbar mit Crooks in Verbindung stand.

Ein Zitat aus dem Film „The IMPACT“:

„Ein weiterer Filter ist die spezifische Methode zur Auswahl der Themen, durch die die Programmkomponenten zur Durchführung eines Amoklaufs an einer Schule eingebettet werden. Diese Themen werden aus den Interessensgebieten von Teenagern ausgewählt, die normalerweise gegensätzlicher Natur sind. Was bedeutet das und warum wird es getan? Eine Person interessiert sich eher für verwandte Themen. Beispielsweise könnte sich jemand, der sich für Raumfahrt interessiert, auch für Fallschirmspringen interessieren. Um jedoch die Anzahl der Personen, die in den Schnittpunkt der Informationskodierungswellen geraten, zu minimieren, werden Themen ausgewählt, die selten in den Interessenbereich ein und derselben Person auf einmal fallen“.

Eine junge Frau, die mit Crooks 7 Kurse in politischer Geschichte besuchte, erwähnte, dass ihr letztes Thema die Ermordung des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, war.

Unter Berücksichtigung der Methoden der Puzzle-Kodierung kann davon ausgegangen werden, dass dieses Thema für Crooks als Informations- und Motivationskomponente gedient haben könnte und möglicherweise als Auslöser seiner Handlungen gewirkt hat.

Ein Zitat aus dem Film „The IMPACT“:

„Ich möchte Ihnen ein Beispiel für eine auslösende Informationskodierungswelle geben, die das Programm eines Teenagers aktiviert, um einen Amoklauf in einer Schule zu begehen. Der Startbefehl muss nicht unbedingt über die Medien oder das Internet kommen. Er könnte von einem Gastdozenten an der Schule kommen, der in seinem Vortrag nebenbei eine Person erwähnt, die ihr ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet hat, aber nie weltweite Anerkennung oder Ruhm erlangt hat. Im Gegensatz dazu nennt der Dozent dann Nobelpreisträger als Beispiele – wenige an der Zahl, aber sie konnten Erfolge erzielen.

Welche Botschaft erhält der potenzielle Schütze hier? Sein Unterbewusstsein bekommt die Anweisung, dass weder Wissenschaft noch Fleiß Ruhm bringen. Und dass der Sinn des Lebens nicht in Entdeckungen oder harter Arbeit liegt, sondern in Popularität. Denn wenn dich niemand kennt, verschwendest du dein Leben. Daher hat deine Existenz keinen Sinn.“

Durch eine gezielte Form der Infokodierung wird also ein im Unterbewusstsein eines Teenagers vorab eingebettetes Programm aktiviert, ohne dass es die Menschen um ihn herum bemerken, was zu Massenerschießungen führt. Von Tausenden von Teenagern, die ins Kreuzfeuer der Infokodierung geraten, werden nur wenige zu zukünftigen Schützen, und zwar nur in Schulen, in denen die letzte Phase der unterbewussten Programmierung – die Aktivierungsphase – durchgeführt wurde.

Dies erklärt, warum Kinder scheinbar aus dem Nichts eine Vorliebe für Waffen und den Wunsch entwickeln, anderen zu schaden. Es ist einfach ein Bild, das die kritische Wahrnehmung des Bewusstseins umgeht, in die Tiefen des Unterbewusstseins eindringt und aktiviert wird. Folglich wird ein Teenager, der vor kurzem Pläne für die Zukunft hatte, von romantischen Beziehungen träumte und sich für eine Universität oder ein College entschied, plötzlich mit der Inbrunst eines Psychopathen davon besessen, einen echten Terroranschlag zu planen.

Auf diese Weise manipulieren Anti-Kultisten auf absolut zynische und kaltblütige Weise geschickt die formbaren Köpfe zukünftiger Täter, die ihrem heimtückischen Willen nachgeben. Sie machen aus Ihren Kindern Terroristen und Massenmörder.

Ein Zitat aus dem Film „The IMPACT“:

„Die Verbreitung verherrlichter Bilder von Kriminellen als Köder für diejenigen, die sich ebenfalls nach Beliebtheit sehnen, wirkt wie ein Filter, der diejenigen ausfiltert, die für die Rolle des Täters ungeeignet sind, und diejenigen mit dem aktiven Auslöser infiziert, der das Programm zum Ablaufen bringt.“

Durch pures Glück und die mangelnde Geschicklichkeit des Schützen überlebte Trump. Einige Medien, insbesondere aus den USA gegenüber feindlich gesinnten Ländern, spekulieren jedoch darüber, was passiert wäre, wenn der Ausgang anders ausgefallen wäre, und pflanzen damit ein neues negatives Bild in das öffentliche Bewusstsein. Der Angriff ereignete sich kurz vor Trumps geplanter Ankunft in Milwaukee zum Parteitag der Republikaner, wo er als Präsidentschaftskandidat bekannt gegeben werden sollte. Trotz seiner Verletzungen schaffte es Trump zum Parteitag.

3. Reaktion der Öffentlichkeit – Misstrauen gegenüber den Behörden

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf das Ereignis war von Schock und Misstrauen gegenüber den Behörden geprägt. Laut dem Film „The IMPACT“ sind die beabsichtigten Folgen des Einflusses dieser verborgenen Macht auf die globale Gesellschaft Schock, Verwirrung, Misstrauen gegenüber den Behörden und ein Verlust des Sicherheitsgefühls.

Jason McKee beispielsweise, ein 27-jähriger Anwohner, der in der Nähe von Crooks‘ Haus lebt und an dessen Schule gearbeitet hat, als Crooks noch Schüler war, drückte seinen Unglauben aus: „Es ist einfach schockierend. Man würde nicht glauben, dass so etwas in diesem Ausmaß direkt vor der Haustür passieren kann“, sagte er 8 . „Es ist einfach eine verrückte Situation.“

Jeder, der an hochrangigen politischen und gesellschaftlichen Prozessen beteiligt ist, weiß, dass sein Leben in Gefahr sein könnte. Nachdem man den Dokumentarfilm „The IMPACT“ gesehen hat, wird klar, wer von den friedlichen Bürgern dazu manipuliert wird, zum Schützen zu werden, wer hinter dieser Manipulation steckt und was diese verborgene Kraft auf der globalen Bühne ist. Diese verborgene Kraft stiftet nicht nur zu sinnlosen Morden an, sondern ist auch an geopolitischer Erpressung und politischer Manipulation beteiligt.

Der Anstieg von Hass und Gewalt auf beiden Seiten des politischen Spektrums in den USA wird durch Agenten des globalen Anti-Kultismus künstlich provoziert.

Es ist an der Zeit, dass alle vernünftigen Mitglieder der Gesellschaft das Wesen und die Tiefe des Terrorismusproblems begreifen und diese Thematik ein für alle Mal lösen, indem sie das schädliche Phänomen des globalen Anti-Kultismus ausmerzen. Wenn der globale Anti-Kultismus heute wie ein Krebsgeschwür im Körper der Menschheit verschwinden würde, könnte dies viele Verbrechen verhindern, zahllose Leben retten und die Gesellschaft von Informations- und physischem Terror befreien.

