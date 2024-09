Startseite Neues KI-basiertes Tool zur Generierung lukrativer Leads für die Versicherungsvermittlung Pressetext verfasst von MeetLobby am Do, 2024-09-12 06:57. Risk-BOT startet revolutionärer Versicherungsvertrieb mit KI-unterstütztem Werkzeug für optimierte Kundenakquise Mit dem Aufkommen von KI-basierten Werkzeugen im Versicherungsvermittlungssektor hat Risk-BOT eine bahnbrechende Entwicklung eingeleitet. Risk-BOT, unter der Leitung des CEOs Roland Richert, hat ein neues Serviceangebot ins Leben gerufen – die Generierung lukrativer Leads. Die Zeitenwende im Online-Versicherungsvertrieb Risk-BOT hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Kontakt zu potenziellen Kunden zu erleichtern und die Online-Präsenz seiner Nutzer zu stärken. Das junge Unternehmen kann Unternehmen im Internet aufspüren und den ersten Online-Check von Interessenten bestehen. Jetzt setzt das Unternehmen dem traditionellen Lead-Generierungsprozess ein Ende und ermöglicht es Versicherungsmaklern und Vermittlern, ihre gewünschte Zielgruppe mit neuartigen Tools und Dienstleistungen zu erreichen. Im digitalen Zeitalter gilt: Wer nicht online ist, verliert potenzielle Kunden. Risk-BOT sorgt dafür, dass Versicherungsmakler und Vermittler nicht nur online sichtbar sind, sondern auch von potenziellen Kunden leicht gefunden werden können. Diese verbesserte Online-Präsenz erhöht die Chancen, neue Kunden zu gewinnen und die Vertragsdichte im Bestand zu steigern. Laut CEO Roland Richert ist der Schlüssel zum Erfolg im Versicherungsvertrieb "der nahtlose und professionelle Internetauftritt, der die Fachkompetenz von Versicherungsmaklern und Vermittlern hebt und die Kontaktwahrscheinlichkeit erhöht". Automatisierte Kundenakquise dank künstlicher Intelligenz Die innovative Plattform von Risk-BOT bietet Versicherungsmaklern und -vermittlern vollständig maßgeschneiderte Lösungen und Online-Marketing-Services. Sie liefert sowohl den Inhalt, mit dem Vermittler Vorsorgebedarf wecken und für Absicherungsthemen sensibilisieren können, als auch die technische Infrastruktur, die eine reibungslose und effiziente Kundenakquise auf Autopilot ermöglicht. Zusätzlich bietet Risk-BOT fertige Kampagnen-Vorlagen an, die Vermittlern dabei helfen, den Bedarf an Vorsorgelösungen zu wecken und die Sensibilität für Absicherungsthemen zu erhöhen. So kann die Kontaktanbahnung mit potentiellen Kunden automatisiert und gleichzeitig professionalisiert werden. Mit diesen innovativen und zielgerichteten Diensten ist Risk-BOT in der Lage, die Lücke im Online-Versicherungsvertrieb zu schließen und den Weg für eine digitalere und effizientere Versicherungslandschaft zu ebnen. Die Vorstellung des KI-basierten Tools für den Versicherungsvertrieb ist ein wichtiger Schritt für Risk-BOT, um ihre Mission zu erfüllen: Die Zukunft des Versicherungsvertriebs aktiv mitzugestalten und die Vermittler dabei zu unterstützen, ihre Wunschkunden zu gewinnen. Risk-BOT ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich der Bereitstellung von KI-basierten Tools und Diensten zur Unterstützung des Versicherungsvertriebs verschrieben hat. Mit unserem hochmodernen Werkzeug sind Unternehmen in der Lage, ihre Online-Präsenz zu stärken, potentielle Kunden effektiver zu erreichen und ihre Ertragsziele schneller zu verwirklichen. Risk-BOT steht für innovative, anpassbare Lösungen und erstklassigen Kundenservice. Über MeetLobby Komplettes Benutzerprofil betrachten