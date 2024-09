Startseite Start der Rotweinlese auf Ornellaia Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Do, 2024-09-05 15:56. Bolgheri, 2. September, 6.30 Uhr. Die Sonne hat gerade erst begonnen, die Rebzeilen zu beleuchten, und schon sind die Ernteteams bei der Arbeit und pflücken die ersten Trauben für die Rotweine des Gutes und den Bolgheri Rosso Superiore Doc. Eine nach der anderen werden die Trauben in 15 kg-Kisten gelegt und in weniger als einer Stunde in den Keller gebracht, wo sie durch einen optischen Sortierer laufen und dann ihren Weg antreten, um zum Sortiment von Ornellaia zu werden. „Die Ernte ist immer ein entscheidender Moment“, sagt Marco Balsimelli, Produktionsdirektor von Ornellaia, “aber im Weinberg ist jeder Moment des Jahres wichtig. 2024 war positiv und herausfordernd zugleich: von März bis Juni haben häufige Niederschläge die Wasserreserven in den Böden aufgefüllt und gleichzeitig war aber auch eine sorgfältige und konstante Pflege jeder Parzelle notwendig, die natürlich nicht zu kurz gekommen ist“. Der Sommer kam erst Ende Juni mit voller Wucht und bescherte Bolgheri zwei Monate lang Sonne und Trockenheit und damit optimale Bedingungen für die Reben. „Der Beginn des guten Wetters hat es uns ermöglicht, eine heikle Situation abzuwenden und ideale Bedingungen für einen sehr schönen Jahrgang geschaffen. Insbesondere zwischen Mitte Juli und Anfang August verzeichneten wir 20 Tage mit sehr intensiver Hitze“, fährt Balsimelli fort: „Dieser leichte Trockenstress ermöglichte einen Stop des Pflanzenwachstums und den Beginn des eigentlichen Reifungsprozesses mit der Konzentration von Zucker, Aromen und Polyphenolen." Um das Bild eines perfekten Sommers zu vervollständigen, hat das Mikroklima von Ornellaia den Reben auch kühle und gut durchlüftete Nächte mit Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad Celsius beschert, und schließlich gab es Mitte August einen sehr wohltuenden Niederschlag, bei dem je nach Parzelle zwischen 10 und 20 mm Wasser fielen. „Das war ein Glücksfall, denn es hat die Reifung der Trauben wieder in Gang gebracht und ihnen den richtigen Schwung verliehen“, sagt er abschließend. Lamberto Frescobaldi, Präsident von Frescobaldi, zu dem Ornellaia gehört, ist hochzufrieden: „Die Trauben waren zum Zeitpunkt der Lese völlig gesund, reif und voller Power. Die Trauben des Sauvignon Blanc, die zwischen dem 12. und 30. August in mehreren Durchgängen gelesen wurden, gären bereits im Keller, und jetzt geht es weiter mit den anderen weißen Sorten des Weinguts und den roten Trauben. “Die Aufmerksamkeit für die allerkleinsten Details und das Engagement, das wir den Weinbergen widmen mit jährlich mehr als 700 Stunden Handarbeit pro Hektar, belohnt uns mit einer bewundernswerten Ausgewogenheit der Pflanzen, die im Einklang mit dem Jahrgang stets die tiefe und einzigartige Prägung des Terroirs von Ornellaia zum Ausdruck bringen."

Und während die Ernte der ersten Merlot-Parzellen in diesen Tagen begonnen hat, rechnen wir damit dass die Lese bis Anfang Oktober dauert und mit den letzten Trauben des Cabernet Sauvignon abgeschlossen sein wird. ***

Ornellaia

Der Name ORNELLAIA steht für önologische Exzellenz, die authentische Schönheit der Toskana und mediterrane Eleganz. Das Weingut liegt an der toskanischen Küste, nur einen Steinwurf vom mittelalterlichen Dorf Bolgheri und der berühmten Viale dei Cipressi entfernt. An der Sortimentsspitze stehen der Ornellaia Bolgheri DOC Superiore und der Ornellaia Bianco Bolgheri DOC Bianco. Der Zweitwein Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri DOC Rosso und Le Volte dell'Ornellaia ergänzen die Palette der Rotweine, bei den Weißweinen ist es der Poggio alle Gazze dell'Ornellaia. Die konstante Arbeit des Teams und die optimalen mikroklimatischen und geologischen Bedingungen haben den Weinen zu großem Erfolg beim Publikum und bei internationalen Kritikern verholfen.