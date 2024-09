Startseite Selbstzweifel - eine weit verbreteite Volkskrankheit? Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-09-05 13:36. Das Thema Selbstwert gilt im Unternehmenskontext immer noch als Tabu-Thema, dabei ist es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der entscheidend für den Unternehmenserfolg ist. Selbstzweifel betreffen erschreckend viele Menschen, sogar sehr erfolgreiche Persönlichkeiten und Menschen in gehobenen Positionen, bei denen sie oft im Verborgenen bleiben. Während nach außen hin alles perfekt erscheint, kämpfen viele im Stillen mit innerer Unsicherheit. Diese Selbstzweifel können sich über Jahre hinweg ansammeln, besonders wenn sie nicht angesprochen oder bewusst gemacht werden. Vor allem erfolgreiche Betroffene leiden still … denn das Thema Selbstwert ist gerade im Unternehmenskontext nach wie vor ein Tabu-Thema, so nach dem Motto: "Selbstwert gehört dazu und das hat man eben in bestimmten Positionen". Doch eine Frage bleibt: Warum sind so oft auch erfolgreiche Menschen von Selbstzweifeln betroffen und haben ein Thema mit ihrem Selbstwertgefühl? Warum erfolgreiche Menschen so häufig mit Selbstzweifeln kämpfen Erfolgreiche Personen stehen oft unter großem Erwartungsdruck. Auch wenn bereits vieles erreicht wurde, bleibt die Angst, zu scheitern oder den Erwartungen nicht gerecht zu werden, allgegenwärtig. Perfektionismus und der Drang nach stetiger Verbesserung treiben sie an, doch im Inneren nagt oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Diese Empfindung wird als "Impostor-Syndrom" bezeichnet, bei dem Betroffene trotz offensichtlicher Erfolge das Gefühl haben, ihre Position nicht verdient zu haben. Daniela Landgraf hat diese Erfahrung selbst gemacht. Trotz einer erfolgreichen Karriere in der Finanzbranche und als Speakerin begleiteten sie über Jahre hinweg ständige Selbstzweifel. Der richtige Fokus, das Trainieren von mentaler Stärke und eine entsprechend hohe Eigenmotivation sind wesentliche Faktoren, um diesen inneren Kampf zu bewältigen. Diese Qualitäten helfen dabei, den Fokus von den Zweifeln auf die eigenen Stärken zu lenken. Obwohl erfolgreiche Menschen diese Fähigkeiten oft stark entwickelt haben, müssen viele immer wieder aktiv daran arbeiten, nicht in die Falle der Selbstzweifel zu geraten. In Daniela Landgrafs Vortrag "Selbstwert ist Geld wert. Die beste Aktie bist du selbst" bekommt das Publikum hilfreiche Tipps und schnell umsetzbare Übungen an die Hand, um den Fokus in Richtung Souveränität und Selbstvertrauen zu lenken. Doch woher kommen diese Selbstzweifel? Die Basis von Selbstzweifeln wird häufig schon in der Kindheit gelegt, zum Beispiel unbedachte Worte und Handlungen von Erwachsenen oder durch Erlebnisse, die das Selbstwertgefühl von Kindern erschüttern. Aussagen wie "Das kannst du noch nicht!", "Warum bist du nicht so gut wie dein Bruder?" oder "Stell dich nicht so an!" können tiefe Spuren hinterlassen und das Fundament für ein negatives Selbstbild legen, das sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzt. Diese frühen Erfahrungen prägen das Selbstwertgefühl und können zu langfristigen psychischen Belastungen führen. Kinder, die wiederholt hören oder zu spüren bekommen, dass sie nicht gut genug sind, übernehmen diesen Glaubenssatz und tragen ihn bis ins Erwachsenenalter. Ein typischer Glaubenssatz bei Erwachsenen ist: "Ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste." Gerade deswegen sollten sich Erwachsene in achtsamer Sprache üben, vor allem gegenüber ihren Sprösslingen. Daniela Landgrafs Weg: Von Selbstzweifeln zum Bühnenprofi Daniela Landgraf kennt diese Herausforderungen aus eigener Erfahrung. Durch ihr Tourette-Syndrom und diversen familiären Herausforderungen wurde ihr Selbstwertgefühl in der Kindheit massiv erschüttert. 20 Jahre lang hat sich nur dann wertvoll und richtig gefühlt, wenn sie berufliche Erfolge vorweisen konnte - bis zum gesundheitlichen und wirtschaftlichen Zusammenbruch - aus Erschöpfung und Überforderung. Niemand hätte gedacht, dass die erfolgreiche Unternehmerin stets von Selbstzweifeln zerfressen war. Nachdem sie anfing, mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen, erfuhr sie von vielen erfolgreichen Menschen, dass diese mit genau den gleichen Themen zu kämpfen haben, wie sie einst und dass sie sich häufig nicht gut genug fühlen, obwohl äußere Erfolge ein anderes Bild zeigen. Daniela Landgraf hat Jahrzehnte dafür gebraucht, um endlich bei sich selbst anzukommen und ein gesundes Selbstwertgefühl auszubilden. Heutzutage steht sie als erfolgreiche Keynote-Speakerin auf der Bühne und inspiriert andere. In ihrer Keynote "Selbstwert ist Geld wert. Die beste Aktie bist du selbst" erzählt sie von ihrer eigenen Geschichte und zeigt auf, warum Selbstwert die Basis von allem ist und warum mentale Stärke und Eigenmotivation allein nicht reichen. Weiterhin zeigt sie auf, was für ein wichtiger Wirtschaftsfaktor das Thema Selbstwert ist und welcher wirtschaftliche Schaden in Unternehmen durch Selbstzweifel und Unsicherheit passieren können. Übrigens: Ihr Tourette-Syndrom nennt sie heutzutage liebevoll ihren "Special-Effekt". Die Keynote Speakerin zeigt eindrucksvoll auf, dass es möglich ist, trotz großer Herausforderungen selbstbewusst und erfolgreich zu sein. Überraschende Aspekte beim Thema Selbstzweifel Nichts im Leben ist immer nur negativ. Selbstzweifel können natürlich auch positive Auswirkungen haben . Sie motivieren dazu, sich immer wieder zu hinterfragen und kontinuierlich zu verbessern. Anstatt sie nur als störend zu betrachten, können Selbstzweifel als Antrieb für persönliches Wachstum genutzt werden. Menschen, die lernen, mit ihren Zweifeln zu leben und sie konstruktiv zu nutzen, entwickeln oft eine erstaunliche Resilienz. Resümee Selbstzweifel sind ein weit verbreitetes Phänomen, das besonders auch bei erfolgreichen Menschen auftritt. Je offener das Thema in Unternehmen behandelt und je mehr das Thema Selbstwert als Wirtschaftsfaktor betrachtet wird, desto erfolgreicher können Unternehmen und deren Mitarbeitende werden. Die Keynote Speakerin Daniela Landgraf ist ein Beispiel dafür, dass es trotz schwerwiegender Herausforderungen möglich ist, souverän und selbstsicher aufzutreten. Selbstwert ist der Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben - Privat und im Business. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Daniela Busse

Daniela Landgraf ist Autorin von 19 Büchern, Keynote Speakerin und Autorin. Spezialisiert hat sie sich auf die Themen mentale Stärke und Selbstwert infolge Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Aufgrund Ihres Tourette-Syndroms ist sie selbst durch die "Selbstwerthölle" gegangen und weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe dem Lebensglück entgegenstehen, selbst wenn eine hohe mentale Stärke vorhanden ist.

Ursprünglich war sie in der Finanzbranche tätig und dieser fast 30 Jahre lang treu - als Beraterin, Vertriebsleiterin, Dozentin, Trainerin und IHK-Prüferin.

