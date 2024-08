Startseite ROEMHELD auf der Euroblech: Rüstzeitoptimierer zeigt Neuheiten aus der Werkzeugspann- und Wechseltechnik Pressetext verfasst von auchkomm am Mi, 2024-08-28 14:18. · Integrierte Lösungen vom Regal bis zur Presse Laubach, den 28. August 2024. ROEMHELD zeigt auf der Euroblech verschiedene Neuheiten, die dazu beitragen, Rüstzeiten an Pressen und Stanzen zu optimieren. Messepremiere feiert ein neuer Hohlkolbenzylinder. Er ist für Werkzeuge mit unterschiedlich hohen Spannrändern einsetzbar, an die er sich flexibel anpassen lässt. Neu sind auch Zug-Schubketten-Systeme mit mehreren Steuerungsoptionen, die in verschiedenen standardisierten Varianten als „Plug & Play-Sorglos-Pakete“ angeboten werden. Erstmals zu sehen ist darüber hinaus ein Bogenspannelement, das konstruktiv überarbeitet wurde. Ein weiteres Highlight ist das große Sortiment an Werkzeug-Wechselwagen. Einen umfassenden Überblick über sein Komplettangebot für den Werkzeugwechsel und alle Neuheiten zeigt ROEMHELD auf der Euroblech vom 22. bis zum 25 Oktober 2024 in Hannover in Halle 27 an Stand K65. Innovativer Hohlkolbenzylinder für Werkzeuge mit unterschiedlichen Spannrändern Der neue Hohlkolbenzylinder spannt Werkzeuge mit unterschiedlich hohen Spannrändern. Damit erleichtert er die Arbeit in allen Umformbetrieben, insbesondere bei Lohnfertigern, die mit unterschiedlichen, nicht-standardisierten Werkzeugspannrändern arbeiten müssen. Einsetzbar ist das laut Hersteller bislang konkurrenzlose Element für Spannränder mit bis zu 30 mm Niveauunterschied. Die jeweils gewünschte Höhe kann in Schritten von 1 mm eingestellt werden. Der neue Hohlkolbenzylinder bietet Spannkräfte von 60 oder 100 kN und ist mit bis zu 400 bar Betriebsdruck einsetzbar. Aus einer Hand: Neues Zug-Schubketten-System für Plug & Play Für nahezu alle Einsatzszenarien und Werkzeuge bis 40 t geeignet ist das neue Zug-Schubketten-System zum Beladen von Pressen und Stanzen. Es kann wahlweise direkt an der Anlage oder an einem schienengebundenen Transportsystem installiert werden. Alternativ dazu – für das Beladen per Kran – wird es integriert in eine manuell oder elektrisch angetriebene Werkzeug-Wechselkonsole angeboten. Das Zug-Schubketten-System ist als Komplettlösung in verschiedenen standardisierten Ausführungen und mit unterschiedlichen Steuerungsvarianten erhältlich. Da alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind, verspricht der Hersteller eine sorglose und rasche Installation per „Plug & Play“. Neuer Bogenspanner für hohe Betriebs- und Prozesssicherheit Erstmals auf der Euroblech stellt ROEMHELD den neuen, konstruktiv überarbeiteten Bogenspanner für Werkzeuge mit geraden Spannrändern aus. Er ist für schmutzige und heiße Umgebungen bis 250 °C an Pressentischen und -stößeln in der Blechumformung, in Druckguss- sowie Schmiedeanwendungen geeignet. Ein spezielles, langfristig korrosionsbeständiges Beschichtungsverfahren sorgt für sehr gute Gleiteigenschaften. Daher löst sich der Bolzen auch nach härtesten Einsätzen mühelos. Den Bogenspanner gibt es in sieben Varianten jeweils ohne oder mit Positionskontrolle für besonders hohe Prozesssicherheit. Ein integrierter mechanischer Verriegelungsbolzen hält Werkzeugoberteile auch im Fall eines Druckverlustes zuverlässig. Großes Sortiment an Wagen für den Werkzeugwechsel Das umfangreiche Angebot an Transportwagen für den Werkzeugwechsel umfasst Modelle für Lasten zwischen 500 kg und 40 t. Es reicht von manuell verfahrbaren Modellen mit kleinen Wenderadien für enge Gänge und kurze Wege über größere freifahrende Ausführungen für Lasten von maximal 8 t bis zu schienengebundenen Systemen, die verschiedene Hallen miteinander verbinden. Kleinere Modelle gibt es wahlweise ohne oder mit integriertem Hilfsantrieb.

Alle Transportwagen bieten ein einheitliches, an die jeweilige Presse angepasstes Andocksystem, welches eine sichere Übergabe des Werkzeugs an der Maschine gewährleisten. Hydraulisch absenkbare Kugelleisten auf den Transportflächen erleichtern das Bewegen der Werkzeuge. Über ROEMHELD: Ob Flugzeuge, Automobile, Werkzeugmaschinen oder Gehäuse für Smartphones: Technologien und Produkte von ROEMHELD kommen bei der Herstellung zahlreicher Industriegüter und Waren für den Endverbraucher seit über 80 Jahren zum Einsatz. Innovative und smarte Spanntechnik-Lösungen für Werkstücke sowie für Werkzeuge in der Umformtechnik und Kunststoffverarbeitung bilden den Kern des kontinuierlich wachsenden Portfolios. Ergänzt wird es durch Komponenten und Systeme der Montage- und Handhabungstechnik, der Antriebstechnik und der Automation sowie durch Verriegelungen für Rotoren von Windenergieanlagen. Neben einem ständig wachsenden Angebot von mehr als 25.000 Katalogartikeln ist ROEMHELD auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Lösungen spezialisiert und gilt international als einer der Markt- und Qualitätsführer. Innovation durch Tradition: Seinen Ursprung hat ROEMHELD in der 1707 gegründeten Gießerei Friedrichshütte, die heute noch zur ROEMHELD Gruppe gehört und eines der ältesten aktiven Industrieunternehmen in Deutschland ist. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe beschäftigt an den drei Standorten Laubach, Wilnsdorf und Rankweil/Österreich etwa 530 Mitarbeiter und ist in über 50 Ländern mit Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Mit Kunden insbesondere aus dem Maschinenbau, der Automobil-, der Luftfahrt- und der Agrarindustrie erzielt ROEMHELD jährlich einen Umsatz von mehr als 90 Mio. Euro. Ansprechpartner:

Andreas Reich

Hilma-Roemheld GmbH

Head of Quick Die Clamping Systems

Tel.: +49 2739 4037 162

E-Mail: a.reich@hilma.de Römheld GmbH

Friedrichshütte

Römheldstraße 1-5

35321 Laubach

Germany

Tel.: +49 (0) 6405 / 89-0

Fax: +49 (0) 6405 / 89-211

E-Mail: info@roemheld.de

www.roemheld.de Belegexemplar erbeten:

