Startseite Das Hotel laVital - jetzt mit E-Ladesäulen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-08-19 07:30. Das Hotel laVital in Wesendorf bietet seinen Gästen nun E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge an - umweltfreundlich und komfortabel. Neue Serviceleistung für nachhaltiges Reisen Das in Wesendorf gelegene Hotel laVital hat einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht: Ab sofort stehen den Gästen E-Ladesäulen zur Verfügung. 8 Ladesäulen bis 22 KW, 2 DC Ladesäulen mit 50KW. Mit diesem Angebot richtet sich das Hotel an umweltbewusste Reisende, die auf Elektrofahrzeuge setzen und gleichzeitig auf Komfort nicht verzichten wollen. Wesendorf, idyllisch in der Lüneburger Heide gelegen, bietet seinen Besuchern eine entspannte Atmosphäre und ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen in der Region. Attraktivität für werbetreibende Unternehmen Die neuen E-Ladesäulen sind nicht nur ein Vorteil für die Hotelgäste, sondern bieten auch werbetreibenden Unternehmen interessante Möglichkeiten. Werbetreibende können die Sichtbarkeit ihrer Marke durch Werbepartnerschaften an den E-Ladesäulen in Wesendorf steigern. Die Ladezeit der Elektrofahrzeuge bietet eine ideale Gelegenheit, um Werbung in einem entspannten Umfeld zu platzieren, während die Gäste darauf warten, dass ihre Fahrzeuge aufgeladen werden. Nachhaltigkeit im Fokus Mit der Installation der E-Ladesäulen setzt das Hotel laVital ein Zeichen für nachhaltige Mobilität in Wesendorf. Dieser Schritt entspricht dem wachsenden Bewusstsein für umweltfreundliches Reisen und unterstreicht das Engagement des Hotels für den Schutz der Umwelt. Werbetreibende, die ihre Marke mit Nachhaltigkeit verbinden möchten, finden hier eine ideale Plattform. Fazit Das Hotel laVital in Wesendorf erweitert mit den neuen E-Ladesäulen sein Serviceangebot und schafft gleichzeitig attraktive Werbemöglichkeiten für Unternehmen. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und Komfort im Reiseerlebnis. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Evolution24 - The Technology for the Future

Michael Maus

N Gould St Ste N Sheridan 30 N Gould

Wyoming 82801

Deutschland fon ..: 01602263718

web ..: https://www.lavital.de

email : mm@evolution24.cloud Das Hotel laVital bietet seinen Gästen nun E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge an - umweltfreundlich und komfortabel. Pressekontakt: Evolution24 - The Technology for the Future

Michael Maus

N Gould St Ste N Sheridan 30 N Gould

Wyoming 82801 fon ..: 01602263718

email : mm@evolution24.cloud Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten