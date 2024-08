Startseite Cucuma eBike Alpha 2XL für Menschen von 195cm bis 220cm Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-08-19 07:22. Cucuma baut mit dem Alpha 2XL ein Ebike, welches schwere Menschen bis zu 170kg Gewicht gefahren werden können. Die Körpergröße muss zwischen 195cm und 220cm sein. Cucuma Alpha 2XL: Das E-Bike für große Fahrer - Stabilität, Kraft und Individualität Cucuma sucht deutschlandweit Kooperationspartner für Click & Collect Darmstadt den 15.08.2024 - Cucuma setzt mit dem neuen **Alpha 2XL** erneut Maßstäbe im E-Bike-Segment. Entwickelt für Fahrer mit einer Körpergröße von 195 bis 220 cm, kombiniert dieses E-Bike Kraft, Stabilität und ein einzigartiges Design. Der **Brose Mag S** Motor liefert beeindruckende 90 Nm Drehmoment, während der 840 Wh Akku auch lange Fahrten problemlos ermöglicht. Der innovative Doppelrahmen sorgt für außergewöhnliche Stabilität, so dass das Alpha 2XL von Fahrern bis zu einem Gewicht von **170 kg** sicher genutzt werden kann. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit der **individuellen Farbauswahl**: Kunden können aus **17 verschiedenen Farben** wählen und ihr Alpha 2XL nach ihren persönlichen Vorlieben gestalten. Damit schafft Cucuma ein E-Bike, das nicht nur technisch überzeugt, sondern auch in puncto Design keine Wünsche offenlässt. **Neu: Cucuma sucht Kooperationspartner für Click & Collect** Cucuma geht neue Wege und sucht ab sofort **Kooperationspartner in ganz Deutschland**, um das Alpha 2XL über ein **Click & Collect**-Modell anzubieten. Händler und Werkstätten können sich als Partner bewerben, um die exklusive Möglichkeit zu erhalten, Cucuma E-Bikes in ihrem Standort für Kunden zur Abholung bereitzustellen. Das Click & Collect-Konzept ermöglicht es Kunden, das E-Bike bequem online zu bestellen und es bei einem regionalen Partner abzuholen. Dies reduziert nicht nur Wartezeiten, sondern stärkt auch lokale Fachhändler, die als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Interessierte Händler und Werkstätten können sich ab sofort bei Cucuma bewerben, um Teil dieses innovativen Netzwerks zu werden und von der wachsenden Nachfrage nach Premium-E-Bikes zu profitieren. **Über Cucuma ** Cucuma ist ein führender Hersteller von Premium-E-Bikes, der für seine innovativen Designs und hochwertigen Anbauteile bekannt ist. Mit einem Fokus auf Technologie, Komfort und Nachhaltigkeit bietet Cucuma Fahrräder, die sowohl im urbanen als auch im anspruchsvollen Gelände überzeugen. Pressekontakt: Dirk Merz

email : info@cucuma.com Fast 25 Jahre im Radsport! Es begann mit einem kleinen Laden für triathlonbegeisterte Kunden im Jahr 1993. Als Firmengründer der Rad- und Triathlonbörse fanden sich die Brüder Dirk und Uwe Merz, sowie Peter Bulmahn zusammen. Als Verkaufsraum diente, fast könnte man sagen standesgemäß, eine umgebaute Garage in Weiterstadt. Ein Jahr später folgte der Umzug in die Darmstädter Innenstadt mit der Übernahme des traditionsreichen Radgeschäfts "Fahrrad-Dietrich". Die Firma "Citybike" wurde durch das dynamische Trio gegründet. Eine breite Produktpalette rund um das Thema Rad konnte Ihnen als Kunden präsentiert werden. Schnell etablierte sich "Citybike" als anerkanntes Fachgeschäft im Raum Südhessen. Im Jahr 2002 wagte Dirk Merz mit dem Erstverkauf der Eigenmarke Cucuma den Sprung vom Fachhandel hin zur Produktion und zum Vertrieb eigener Produkte. Bis heute wird oft die Frage gestellt, was der Name Cucuma denn eigentlich bedeutet: Ganz ehrlich? Cucuma ist ein reiner Fantasiename! Aber wir finden er steht für Dynamik und Individualität. Außerdem sieht der typisch geschwungene Schriftzug einfach stylish aus. Er ist mittlerweile zu einem unverwechselbaren Markenzeichen geworden. Bedingt durch den boomenden Markt im Internet war 2002 die Idee geboren, die Bikes der Marke Cucuma den Kunden im Direkt-Vertrieb anzubieten. Es entstanden die ersten Rennradtypen, sowie eine kleine Produktlinie mit Mountainbikes. Die Lücke zwischen Kompetenz und Beratung des gehobenen Einzelhandels und einem wirtschaftlichen Direktvertrieb wurde geschlossen. So entstand, was Cucuma bis heute auszeichnet: Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, verbunden mit individueller Beratung und der Abstimmung persönlicher Kundenwünsche. Zwei Jahre später (2004) erfolgte die Gründung der Sporthorizont GmbH mit Dirk Merz als Geschäftsführer. Bedingt durch die im Innenstadtbereich begrenzte räumliche Situation, entschlossen sich die Firmen Citybike und Sporthorizont im Jahr 2005 dazu, an den nordöstlichen Stadtrand von Darmstadt, in die Otto-Röhm-Straße 82 umzuziehen. Dort konnte das Konzept von zwei eng miteinander kooperierenden GmbHs mit Verkauf, Produktion, Vertrieb und Verwaltung unter einem Dach verwirklicht werden. Im Sponsoring Bereich verstärkte sich die Zusammenarbeit mit Profiathleten, die Cucuma als Wettkampfmarke innerhalb von nur zwei Jahren zur Bekanntheit verhalfen. Auch hier ist uns ein enger Kontakt mit den Athleten wichtig. Eine Zusammenarbeit, von der nicht zuletzt unsere Kunden profitieren können. Als Beispiel ist hier das Thema Bikefitting zu nennen. Mit dem Ziel, jeden Profi optimal auf sein Cucuma zu setzen, hat sich Dirk Merz über Jahre ausführlich mit dem Thema Sitzpositionsanalyse beschäftigt. Heute kann jeder Cucuma-Kunde von der besonderen Vermessungstechnik und der Beratung profitieren. 2014 platzten die gemeinsamen Räumlichkeiten in der Otto-Röhm-Str. 82 jedoch aus allen Nähten. Die Produktpalette an Cucuma Modellen hatte sich mittlerweile so erweitert, dass die Produktion und der gemeinsame Verkauf der Räder mit der Firma Citybike unter einem Dach nicht mehr möglich waren. In einer größeren Halle hinter dem Citybike-Gebäude entstand im Mai 2014 eine eigene Cucuma Welt. Auf ca. 1.000 qm kann Produktion und Verkauf verwirklicht werden, bei schlechtem Wetter ist hier sogar ein Indoor-Probefahrt möglich. Gleichgeblieben ist die Philosophie von Cucuma, jeden Kunden möglichst direkt und individuell zu bedienen.

