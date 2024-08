Startseite Mit Immoline Freiburg die Wohnung verkaufen Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2024-08-12 14:08. Beim Wohnungsverkauf in Freiburg im Breisgau und der Region ist Ralf Zupancic von Immoline Freiburg für Eigentümer da. Der Inhaber wickelt den Verkaufsprozess komplett ab und kennt sich auch mit dem Verkauf vermieteter Wohnungen aus, bei dem einige Besonderheiten beachtet werden müssen. Möchte ein Eigentümer seine vermietete Wohnung verkaufen, muss er einen Käufer finden, der die bestehenden Mietverhältnisse übernimmt. Denn in Deutschland gilt der Grundsatz "Kauf bricht nicht Miete" nach Paragraf 566 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Der Verkauf einer vermieteten Wohnung gilt als etwas schwieriger als der einer unvermieteten, die direkt bezogen werden kann. Doch der Inhaber kennt zahlreiche Interessenten, darunter auch solche, die auf der Suche nach einer Kapitalanlage sind. Unabhängig davon, ob eine vermietete oder eine unvermietete Wohnung verkauft werden soll, übernimmt Ralf Zupancic alle Aufgaben rund um den Wohnungsverkauf. Dazu gehören unter anderem die professionelle Bewertung der Immobilie, die Erstellung eines aussagekräftigen Exposés sowie die Durchführung von Besichtigungsterminen. "Dieser Rundum-Service ermöglicht es den Eigentümern, sich entspannt zurückzulehnen, während der Verkaufsprozess effizient abgewickelt wird", erklärt der Immobilienmakler aus Freiburg. Zugute kommt ihm dabei seine tiefgehende Marktkenntnisse in der Region. Eigentümer, die ihre Wohnung in Freiburg verkaufen möchten, können sich von Ralf Zupancic zum Verkaufsprozess telefonisch unter 0761 388 434 0 beraten lassen. "Mein Ziel ist es, attraktive Preise für Immobilien in Freiburg und der Region zu erzielen und zu erreichen, dass die Eigentümer mit dem Verkaufsergebnis vollends zufrieden sind", betont der Inhaber von Immoline Freiburg. Mehr Wissenswertes zum Thema gibt es auch auf https://www.immoline-freiburg.de. Immoline Freiburg

Ralf Zupancic (Inhaber)

Swetlana-Geier-Straße 11 79100 Freiburg

Deutschland E-Mail: info@immoline-freiburg.de

Homepage: https://www.immoline-freiburg.de/

Telefon: 0761 388 434 0 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten