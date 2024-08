Startseite Packen und Versenden leicht gemacht: gFM-Business ERP-Software für Onlineshops Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-08-02 11:29. Die gFM-Business ERP-Software optimiert den Versandprozess für Betreiber von Onlineshops mit dem integrierten Versand-Assistenten und der flexiblen REST API Schnittstelle. In der heutigen wettbewerbsintensiven E-Commerce-Landschaft sind effiziente Prozesse zur Bearbeitung von Bestellungen und zum Versand von größter Bedeutung für Betreiber von Onlineshops. Die anpassbare gFM-Business ERP-Software des deutschen Softwareherstellers gofilemaker bietet Betreibern von Onlineshops einen spezialisierten Versand-Assistenten, der diesen Prozess erheblich vereinfacht und beschleunigt. gFM-Business ist auf Apple macOS, Microsoft Windows und mobil auf iOS-Geräten lauffähig und kann mit FileMaker flexibel angepasst und erweitert werden. Die Software enthält eine integrierte REST API Schnittstelle, mit der Shopbestellungen, Kunden und Artikel automatisch oder manuell in die ERP-Software importiert und dort weiter bearbeitet werden können. Dieser Beitrag stellt die Funktionen und Vorteile des Versand-Assistenten sowie die Schritte vor, die notwendig sind, um Pakete mit der gFM-Business ERP-Software effizient zu packen und zu versenden. Anpassbare gFM-Business ERP-Software gFM-Business ist eine umfassende ERP-Software, die speziell für die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet eine breite Palette an Funktionen, darunter Kundenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Lagerverwaltung und E-Commerce-Integration. Eine der herausragenden Funktionen für Betreiber von Onlineshops ist der Versand-Assistent, der die Prozesse der Bestellabwicklung und des Versands optimiert. Die gFM-Business ERP-Software ist flexibel anpassbar und wird vom Hersteller in vier verschiedenen Ausbaustufen angeboten, um für alle Anforderungen den optimalen Einstiegspunkt zu gewährleisten. Der Versand-Assistent: Ein Überblick Der Versand-Assistent in gFM-Business ist ein Werkzeug, das den gesamten Versandprozess von der Bestellung bis zum Versandlabel automatisiert und vereinfacht. Dies wird durch die Integration eines Barcode-Systems erreicht, das sicherstellt, dass jede Bestellung korrekt und vollständig abgewickelt wird. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung des Versand-Assistenten * Bestellimport und Packzetteldruck: * Sobald eine Bestellung im Onlineshop eingeht, wird diese automatisch oder nach manueller Auswahl in gFM-Business importiert.

* Nach dem Import wird für jede Bestellung ein Packzettel gedruckt. Dieser Packzettel enthält einen Barcode und eine Liste aller Produkte, die für die Bestellung gepackt werden müssen. * Vorbereitung der Produkte: * Der Mitarbeiter nimmt alle gedruckten Packzettel und geht ins Lager, um die benötigten Produkte zusammenzustellen.

* Alle Artikel, die verschickt werden sollen, werden anhand der Packzettel aus dem Lager geholt. * Verwendung des Versand-Assistenten: * Im Hauptmenü von gFM-Business öffnet der Mitarbeiter den Versand-Assistenten.

* Der Barcode des ersten Packzettels wird gescannt, wodurch die entsprechende Bestellung automatisch im System aufgerufen wird. * Scannen der Produkte: * Der Mitarbeiter scannt nacheinander alle EAN-Codes der Produkte, die in der Bestellung aufgeführt sind.

* Das System überprüft automatisch, ob alle Produkte gescannt wurden und zeigt an, wenn der Auftrag vollständig ist. * Abschluss des Auftrags: * Sobald alle Produkte gescannt wurden, markiert das System die Bestellung als abgeschlossen.

* Der Mitarbeiter kann nun ein Versandlabel drucken und das Paket versandfertig machen. * Fortsetzung des Prozesses: * Der Barcode des nächsten Packzettels wird gescannt, wodurch der nächste Bestellvorgang beginnt.

* Der Vorgang wird für jede Bestellung wiederholt, bis alle Pakete gepackt und versandbereit sind. Vorteile des Versand-Assistenten Die Nutzung des Versand-Assistenten in gFM-Business bringt zahlreiche Vorteile für Betreiber von Onlineshops: * Zeitersparnis: Durch die Automatisierung und die Barcode-Integration wird der Zeitaufwand für das Packen und Versenden von Bestellungen erheblich reduziert.

* Fehlerreduktion: Der systematische Scan-Prozess stellt sicher, dass keine Artikel vergessen oder falsch gepackt werden, was die Kundenzufriedenheit erhöht.

* Effizienz: Mitarbeiter können mehrere Bestellungen nacheinander bearbeiten, ohne Zeit mit der manuellen Suche nach Produkten zu verschwenden.

* Nachverfolgbarkeit: Jede Bestellung ist durch den Barcode jederzeit nachverfolgbar, was die Transparenz und Kontrolle über den Versandprozess erhöht.

* Integrierte Lösung: Die nahtlose Integration in die gFM-Business ERP-Software ermöglicht eine zentrale Verwaltung aller Prozesse, von der Bestellung über die Lagerverwaltung bis zum Versand. Integrierte REST API Schnittstelle für maximale Flexibilität Die gFM-Business ERP-Software bietet in den Versionen Basic und Professional eine leistungsfähige Onlineshop-Schnittstelle, die es ermöglicht, Shopbestellungen, Kunden und Artikel entweder automatisch oder manuell in die ERP-Software zu importieren und dort weiter zu bearbeiten. Diese REST API Schnittstelle unterstützt die gängigen Shopsysteme Shopware, WooCommerce, Gambio und Modified Shopsoftware, wodurch eine nahtlose Integration in bestehende E-Commerce-Umgebungen gewährleistet wird. Besonders hervorzuheben ist die Multichannel-Unterstützung in der gFM-Business Professional Version, die den Betrieb mehrerer Onlineshops parallel ermöglicht. In den Open-Source-Versionen der Software besteht zudem die Möglichkeit, die Schnittstelle individuell zu erweitern und an weitere Funktionen oder Shopsysteme anzupassen, was den Nutzern eine maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bietet. Zusammenfassung: Der Versand-Assistent von gFM-Business ist ein unverzichtbares Werkzeug für Betreiber von Onlineshops, die ihre Versandprozesse effizienter und fehlerfreier gestalten möchten. Durch die Kombination von Barcode-Technologie und einem benutzerfreundlichen Assistenten können Unternehmen ihre Bestellabwicklung optimieren und somit Zeit und Kosten sparen, während sie gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigern. Mit gFM-Business als zentrale ERP-Lösung wird der gesamte Prozess von der Bestellung bis zum Versand nahtlos integriert und verwaltet, was zu einer erheblichen Steigerung der betrieblichen Effizienz führt. Durch die einfache Anpassbarkeit der ERP-Software mit FileMaker können sowohl die integrierte Schnittstelle als auch alle dazugehörigen Prozesse mit den Anforderungen wachsen und erweitert werden.

