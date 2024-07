Startseite CALVENDO Verlag präsentiert neues Format für den nordamerikanischen Markt: Der US-Doppel-DIN-Planer Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-07-30 16:30. Der CALVENDO Verlag bringt eine spannende Innovation auf den Markt: den US-Doppel-DIN-Kalender. Dieses neue Kalenderformat wurde speziell für Kundinnen und Kunden in den USA und Kanada entwickelt. Bei Verkaufstests in der vergangenen Kalendersaison stieß der US-Doppel-DIN-Kalender auf große Resonanz. Nun haben neben Amerikanern auch europäische Kreative die Möglichkeit, diese Kalender über den Design-Editor der Verlagsplattform zu gestalten, zu veröffentlichen und auf dem nordamerikanischen Markt anzubieten. Der US-Double-DIN Calendar ist ein rechteckiger Broschürenkalender, der in den Formaten DIN A4 (aufgeklappt DIN A3) und DIN A3 (aufgeklappt DIN A2) erhältlich ist. An die Wand gehängt, bietet er ein großflächiges Bildmotiv bis zum Bund (Wire-O-Bindung) und ein großzügiges Kalendarium-Raster für persönliche Eintragungen - eine perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität. Im Vorfeld wurden in den USA Tests mit ausgewählten Kalendern durchgeführt. Das Feedback der Kundinnen und Kunden fiel durchweg positiv aus. Dies zeigt, dass dieses Kalenderformat, das dem im englischsprachigen Raum verbreiteten quadratischen Broschürenkalender ähnelt, ein attraktives Absatzpotenzial auf dem nordamerikanischen Markt hat. Damit erweitern sich die Publikationsmöglichkeiten für Kreative in den USA. Ab sofort können auch europäische Kreative US-Doppel-DIN-Kalender über CALVENDO selbst gestalten und kostenlos veröffentlichen. Die neuen Werke sind ab Herbst auf dem nordamerikanischen Markt erhältlich. Sie werden vor Ort im umweltfreundlichen Print-on-Demand-Verfahren produziert. Der CALVENDO Verlag freut sich auf die kreativen und marktfähigen Kalenderideen der Kreativen aus aller Welt und sieht großes Erfolgspotenzial für den US-Doppel-DIN-Planer auf dem nordamerikanischen Markt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CALVENDO Verlag GmbH

Über den CALVENDO Verlag:

Der CALVENDO Verlag ist ein renommierter Verlag für hochwertige Kalender. Er bietet Künstlern und Fotografen international die Möglichkeit, ihre selbstgestalteten Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit einer Vielzahl von Themenbereichen und einer großen Auswahl an Kalenderformaten begeistert CALVENDO seit Jahren Kalenderliebhaber weltweit.

