Startseite Von Excel und Word zu ERP-Software: Der Weg zur digitalen Effizienz Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-07-30 10:14. ERP-Lösungen bieten zentrale Datenverwaltung, erhöhte Effizienz und geringere Fehleranfälligkeit, während sie gleichzeitig Zeit und Kosten sparen - Studien bestätigen klare Vorteile. Die Nutzung einer ERP-Software (Enterprise Resource Planning) mit integrierten Modulen wie CRM (Customer Relationship Management), Warenwirtschaft und Faktura bietet zahlreiche Vorteile gegenüber der Nutzung einzelner Word-Dokumente, Excel-Dateien und anderer isolierter Werkzeuge. Diese Vorteile umfassen die Bereiche Effizienz, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Datenintegration, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit. In diesem Aufsatz werden die verschiedenen Vorteile detailliert beschrieben und, soweit möglich, durch Studien und Untersuchungen aus Europa gestützt. Ein wesentlicher Vorteil der Nutzung einer integrierten ERP-Software ist die deutliche Steigerung der Effizienz. In einer ERP-Software sind alle relevanten Geschäftsprozesse in einer einzigen Plattform vereint. Dies reduziert die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln und Daten manuell zu übertragen. Mitarbeiter können dadurch effizienter arbeiten, da sie alle notwendigen Informationen zentralisiert und in Echtzeit zur Verfügung haben. Eine Untersuchung der Universität St. Gallen in der Schweiz zeigte, dass Unternehmen, die ERP-Systeme einsetzen, eine durchschnittliche Zeitersparnis von 20% bei administrativen Aufgaben verzeichnen. Verbesserung der Datenqualität und -genauigkeit Die manuelle Eingabe und Verwaltung von Daten in separaten Word-Dokumenten und Excel-Dateien birgt ein hohes Fehlerrisiko. Tippfehler, doppelte Eingaben und Inkonsistenzen sind häufige Probleme. Eine ERP-Software mit integrierten Modulen stellt sicher, dass Daten nur einmal eingegeben und dann in allen relevanten Bereichen der Software verwendet werden. Dies reduziert die Fehleranfälligkeit erheblich und sorgt für konsistente und genaue Daten. Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien zeigte, dass Unternehmen, die auf ERP-Systeme umgestellt haben, eine Reduktion von Datenfehlern um bis zu 40% feststellen konnten. Verbesserte Datenintegration und -transparenz ERP-Systeme integrieren verschiedene Geschäftsprozesse und bieten eine zentrale Datenbank. Dies bedeutet, dass alle Daten in Echtzeit aktualisiert und allen berechtigten Nutzern zugänglich gemacht werden. Diese Transparenz erleichtert die Entscheidungsfindung, da Manager und andere Entscheidungsträger stets auf aktuelle und vollständige Daten zugreifen können. In einem Unternehmen, das ERP mit CRM, Warenwirtschaft und Faktura nutzt, können Verkaufsmitarbeiter sofort den aktuellen Lagerbestand einsehen, ohne Rücksprache mit der Lagerverwaltung halten zu müssen. Dies verbessert die Kundenbetreuung und beschleunigt den Verkaufsprozess. Skalierbarkeit und Flexibilität ERP-Systeme sind skalierbar und können mit dem Wachstum eines Unternehmens mithalten. Neue Module oder Funktionen können hinzugefügt werden, ohne dass das gesamte System überarbeitet werden muss. Dies ist besonders wichtig für wachsende Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse effizient verwalten und anpassen müssen. Eine Untersuchung der Fraunhofer-Gesellschaft in Deutschland fand heraus, dass Unternehmen, die ERP-Systeme einsetzen, ihre Skalierbarkeit und Flexibilität um bis zu 30% erhöhen konnten, was zu schnellerem Wachstum und Anpassungsfähigkeit führte. Verbesserte Kundenbeziehungen und CRM Ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) bietet erhebliche Vorteile für die Pflege und Verbesserung von Kundenbeziehungen. Durch die zentrale Speicherung und Verwaltung von Kundenkontakten und -adressen wird sichergestellt, dass alle relevanten Informationen jederzeit verfügbar sind. Die Aktionschronik ermöglicht es, sämtliche Interaktionen mit Kunden nachzuverfolgen, so dass Mitarbeiter immer über den aktuellen Stand der Kommunikation informiert sind und somit eine konsistente und personalisierte Betreuung gewährleisten können. Wiedervorlagen sorgen dafür, dass keine wichtigen Follow-ups oder Termine vergessen werden, was die Kundenbindung stärkt und das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen erhöht. Zudem ermöglicht eine Zeiterfassung die präzise Abrechnung von erbrachten Dienstleistungen, wodurch Transparenz und Nachvollziehbarkeit für den Kunden geschaffen werden. Insgesamt trägt ein CRM-System mit diesen Funktionen dazu bei, die Effizienz und Qualität des Kundenservice zu steigern, was zu langfristig verbesserten Kundenbeziehungen führt. Vorhandene Dateien strukturiert verwalten Durch die Integration vorhandener Excel-, Word- und anderer Dateien in eine ERP-Software können Unternehmen ihre Daten strukturiert und zentral verwalten. Eine ERP-Software ermöglicht es, disparate Dateien in ein einheitliches System zu überführen, wo sie leicht zugänglich und effizient verwaltet werden können. Dies sorgt für eine konsolidierte Datenbasis, wodurch die Informationssilos aufgelöst und redundante Daten vermieden werden. Die Vorteile dieser strukturierten Verwaltung umfassen eine verbesserte Datenintegrität, da alle Informationen zentral gespeichert und regelmäßig aktualisiert werden. Zudem erhöht sich die Transparenz und Nachverfolgbarkeit von Geschäftsvorgängen, was die Entscheidungsfindung erleichtert und beschleunigt. Darüber hinaus bietet eine ERP-Software erweiterte Sicherheitsfunktionen, die den Schutz sensibler Daten gewährleisten. Die Automatisierung von Arbeitsabläufen führt zu einer erheblichen Zeitersparnis und reduziert Fehler, die bei manueller Datenpflege in Einzeldateien häufig auftreten. Insgesamt steigert die strukturierte Verwaltung von Dokumenten mit einer ERP-Software die Effizienz und Produktivität im Unternehmen erheblich. Anpassbare ERP-Software für maximale Flexibilität Je flexibler eine ERP-Software erweiterbar ist, desto besser kann sie die Geschäftsprozesse eines Unternehmens abbilden. Die anpassbare ERP-Software gFM-Business mit CRM, Warenwirtschaft und Faktura, die auf der FileMaker-Plattform basiert, bietet eine flexible und leistungsstarke Lösung für Unternehmen, die eine nahtlose Integration ihrer Geschäftsprozesse auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen benötigen. Dank der plattformübergreifenden Unterstützung für Apple Mac, Windows und iOS können Mitarbeiter von überall aus auf die zentralisierten Daten und Funktionen zugreifen, was die Effizienz und Produktivität erheblich steigert. Die Software ermöglicht maßgeschneiderte Anpassungen, um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen, und bietet gleichzeitig eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den Verwaltungsaufwand reduziert und die Implementierungszeit verkürzt. Der Hersteller bietet die ERP-Plattform in vier Ausbaustufen an, um für alle Anforderungen den idealen Einstiegspunkt zu gewährleisten. Dies macht die gFM-Business ERP-Software zu einer idealen Wahl für Unternehmen, die eine skalierbare und vielseitige Lösung suchen, um ihre operativen Abläufe zu optimieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

Deutschland fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

fax ..: +49 (0) 4 41-30 42 51 32

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin. Pressekontakt: M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

email : info@gofilemaker.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten