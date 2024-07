Startseite Wolle Festival Hannover 2024 - Ein Muss für Strick- und Häkelfans Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-07-23 07:37. Am 10. und 11. August 2024 findet das Wolle Festival Hannover statt und bietet die beste Gelegenheit für Strick- und Häkelfans, ihre Leidenschaft zu teilen und zu feiern Das Event wird in der Glashalle des Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover, veranstaltet. Das Wolle Festival Hannover richtet sich an alle, die Freude am Stricken und Häkeln haben, unabhängig von ihrem Erfahrungsniveau. Hier können Anfänger und erfahrene Handarbeitsprofis Gleichgesinnte treffen und ihre Begeisterung für diese kreative Tätigkeit teilen. Wolle Festival Hannover 2024: 10.08.2024: 10 - 17 Uhr 11.08.2024: 10 - 16 Uhr Veranstaltungsort: HCC Hannover "Glashalle", Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover Eintritt: Ab 14 Jahren: 8 Euro Wochenendticket: 12 Euro Tickets: Erhältlich vor Ort an der Tageskasse Die Besucher des Festivals können sich auf eine beeindruckende Auswahl an Wollprodukten freuen. Das Angebot reicht von leuchtenden, handgefärbten Wollsorten über Bio-Wolle und Alpaka-Wolle bis hin zu Sockenwolle und Kammgarnen. Zudem wird verschiedenes Zubehör sowie detaillierte Anleitungen angeboten. Die Aussteller präsentieren eine breite Palette an Texturen und Qualitäten, die keine Wünsche offenlassen. Highlights: • Große Auswahl an Wollprodukten: Von handgefärbter Bio-Wolle, Alpaka-Wolle bis hin zu Sockenwolle und Kammgarnen.

• Zubehör und Anleitungen: Alles, was das Herz begehrt, um Ihre Handarbeitsprojekte zu verwirklichen.

• Workshops: Spannende Themen wie Maschenmathematik, Doppelstrick und der Veredelungsprozess der Wolle - ideal für Anfänger und Fortgeschrittene.

• Kinderworkshops: Kreative und spielerische Einführung in die Welt des Handarbeitens. Entspannung und Austausch Gemütliche Ruheoasen laden zum Verweilen ein, um sich auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln und gemeinsam zu stricken oder zu häkeln. Aussteller und Produkte Besucher können eine beeindruckende Auswahl an handgefertigten Produkten erleben: Von Kleidung, Taschen und Accessoires bis hin zu Amigurumi und speziellen Waschmitteln für Wollprodukte. Die Aussteller bringen ihre Spinnräder mit und präsentieren ihre handwerklichen Meisterwerke.

Unterstützung lokaler Handwerksbetriebe Mit einem Besuch und Einkauf auf dem Wolle Festival Hannover 2024 werden kleine Betriebe und Einzelhändler unterstützt, die ihre Produkte mit viel Hingabe herstellen. Jeder Kauf trägt dazu bei, das traditionelle Handwerk zu bewahren und die lokale Szene zu stärken. Das Wolle Festival Hannover 2024 lädt alle Interessierten ein, Teil dieses einzigartigen Erlebnisses zu werden. Die Besucher können ihre Nadeln einpacken und sich auf eine inspirierende Welt voller Kreativität und Gemeinschaft freuen.

Weitere Informationen gibt es auf der Website: https://wolle-festival.de/. Aktuelles gibt es auch in den sozialen Netzwerken bei Instagram: @wolle_festival oder bei Facebook: wolle.festivals. Kontakt:

Lorenz GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 27

06862 Dessau-Roßlau

0176 466 177 22

team@wolle-festival.de

