Uran und Künstliche Intelligenz

Kernkraftbetriebene Rechenzentren sollen den durch die Künstliche Intelligenz verursachten Strombedarf decken.

Im Jahr 2030 soll in den USA laut Schätzungen ein Viertel des Gesamtstromverbrauchs auf das Konto der Künstlichen Intelligenz gehen. Kein Wunder also, dass sich Schwergewichte wie Microsoft oder Amazon um Rechenzentren bemühen, die mit Atomkraft laufen. So plant Microsoft ein kernkraftbetriebenes Rechenzentrum, welches rund 100 Milliarden US-Dollar verschlingen wird. Dass die Anwendungen in Sachen Künstliche Intelligenz wachsen und immer mehr Bereiche erfassen, ist eine Tatsache. Der Stromverbrauch von Technologien wie beispielsweise ChatGPT ist gigantisch. Und der Strom soll sicher fließen, mit Wind- oder Solarenergie ist dies nicht unbedingt gewährleistet, anders ist es bei der Kernkraft. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur könnte sich der Strombedarf on KI-Rechenzentren bis 2026, ausgehend von 2023, in etwa verzehnfachen.

Atomenergie ist also wieder attraktiv, was leicht an der Entwicklung des Uranpreises abgelesen werden kann. Und es ist nicht nur die Künstliche Intelligenz, die den Uranverbrauch und damit auch den Uranpreis anheizt. Es ist der Klimawandel und um diesen zu stoppen, gehört Kernkraft zum Energiemix dazu. Physisches Uran und unterbewertete Uranaktien sollten jetzt im Blickpunkt stehen. Vor allem, da bald das US-Verbot für den Import von angereichertem Uran aus Russland ins Haus steht.

So prognostiziert zum Beispiel die Bank of Amerika, dass die Preise für Uran weiter steigen werden, in 2025 etwa um 28 Prozent. Sogar von einem Preisanstieg von 68 Prozent in 2025 geht die Citibank aus. Versorgungslücken und ein steigender Bedarf sind die Gründe. Da sollten Anleger Urangesellschaften im Blickpunkt haben, beispielsweise Uranium Energy oder IsoEnergy.

Uranium Energy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy... - treibt Uranprojekte in Kanada voran und besitzt aussichtsreiche ISR-Uranprojekte in den USA.

IsoEnergy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - besitzt umfangreiche Mineralressourcen in Kanada, USA, Australien und Argentinien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

