Startseite Justiz - einmal verständlich: Karikaturen von Philipp Heinisch Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-07-02 16:31. Seit über 30 Jahren begleitet der Zeichner die Geschehnisse rund um die Justiz mit seinen Karikaturen, Zeichnungen und Gemälden. Ermöglicht uns so, hinter die Kulissen der Rechtsprechung zu schauen. Mit Witz und Humor nimmt der beliebte Berliner Zeichner Philipp Heinisch die Justiz mit seiner spitzen Feder unter die Lupe. Selbst Nichtjuristen fangen an zu schmunzeln wenn er Justizias Waage mit verständlichem Unverständnis abwiegt, beleuchtet und in Frage stellt. Seine beliebtesten Zeichnungen der letzten 30 Jahre sind in dem Buch "Sehe ich RECHT?" vom Berliner Schaltzeitverlag veröffentlicht worden. Darin laden 200 Karikaturen rund ums Thema Recht und Rechthaben ein, sich köstlich zu amüsieren. Philipp Heinisch, 1945 geboren, stammt aus einem künstlerischem Haushalt und war nach seinem Jurastudium 20 Jahre lang Strafverteidiger bis er die Robe mit der Spitzen Feder tauschte.

Er wurde zum Justiziar mit "Augenmaß": facettenreich, karikativ, witzig und hintergründig. Die Bundesrechtsanwaltskammer zeichnete Philipp Heinisch 2022 als ersten Sonderpreisträger für sein Lebenswerk beim Karikaturenpreis der deutschen Anwaltschaft aus.

Seine künstlerischen Arbeiten waren in Ausstellungen beim Europäischen Gerichtshof, beim Bundesverfassungsgericht, bei der Bundesanwaltschaft und bei verschiedenen Gerichten in ganz Deutschland zu sehen. Philipp Heinisch war Initiator und Beteiligter einer Ausstellung zum Tag des Grundgesetzes 2023 im Berliner Bundesministerium für Justiz.

Die Ausstellung wurde von der renommierten Cartoon- und Ausstellungsagentur "CARTOONCOMMERZ NI&CO" kuratiert und im Foyer vom Ministerium umgesetzt. Gezeigt wurden mehr als 120 Karikaturen und Cartoons von 47 prominenten Zeichner*innen des bundesweiten Verbandes Cartoonlobby unter dem Titel "In bester Verfassung !".

Die Ausstellung war bis zum diesjährigen 75. Jahrestag vom Grundgesetz auf Wanderschaft und kann auch jetzt noch für weitere Stationen als Projekt zu "Demokratie" und "Rechtsstaat" übernommen werden.

