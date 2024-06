Startseite VON Fermente, ein Lebenselixier Pressetext verfasst von PRgmbh am So, 2024-06-23 08:44. PR Produktion & Repräsentanz von Oettingen Baldern GmbH ist eine deutsch- österreichische Manufaktur, welche sich auf die Entwicklung, Produktion, Abfüllung und Vertrieb von Nahrungsergänzungs- und Kosmetikartikeln spezialisiert hat, welche ausschließlich natürlich, vegan und unter Verwendung von lebenden Bakterienstämmen hergestellt werden. Wir geben unseren natürlichen Flüssigfermente die Zeit, welche sie benötigen, um ihre ganze Kraft zu entfalten. Von der Idee, über die kreative Umsetzung, das Testen, Abschmecken, die Zusammensetzung, das Produzieren, Abfüllen und der Vertrieb, alles wird in unserer Manufaktur, durch unsere hochmotivierten und fachlich kompetenten Mitarbeiter im familiärer Atmosphäre durchgeführt. Wir entwickeln unsere Produkte im eigenen Labor und lassen diese extern nochmals testen. Die Kombination aus lebenden Bakterienstämmen, Flüssigfermenten, Bitterstoffen und Kräutern (Weihrauch, Löwenzahn, Safran usw.) machen unsere Kreationen so einmalig, besonders und in im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukten einzigartig. Alle unsere Zutaten und Aromen sind natürlich, nach europäischen Standards hergestellt und durch uns geprüft. Wir lassen unseren Produkten die zeit zum reifen, die sie benötigen. Unter Beimischung von energetisch geladenem Wasser entstehen hochwertige und exklusive Produkte. Fermentation ist ein uraltes Verfahren, welches schon unsere Vorfahren für ihre gesunde Ernährung ein- und umgesetzt haben. Lebende Bakterienstämme benötigt unser Körper für ein ausgewogenes Mikrobiom und dies nicht nur im Darmbereich, sondern auch auf der Haut und im Rachenraum. Die richtige Funktion der Darm- Hirnachse ermöglicht es unseren Körper, richtige Entscheidungen zu finden, sowie ein gesundes Selbstvertrauen aufzubauen. Anhang Größe 1705323614961.jpeg 325.36 KB Über PRgmbh Komplettes Benutzerprofil betrachten