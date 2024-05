Startseite Kostenlose Veranstaltung: Vital im Job - Strategien für eine erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung am 28.05.2024 Pressetext verfasst von Regionalinkubat... am Mo, 2024-05-27 13:05. Seit Mai 2022 ist der Regionalinkubator Berlin SÜDWEST (RIK) dabei, den Berliner Südwesten als dynamischen Zukunftsort zu etablieren. Unter dem Motto ”Zukunftsort Berlin SÜDWEST - nachhaltig und innovativ” laden wir Sie ein, an unserer wegweisenden Veranstaltungsreihe “RegioTalk” mit Fachexperten teilzunehmen. Am Dienstag, 28.05.2024 um 18:00 Uhr veranstaltet der RIK einen RegioTalk zum Thema "Vital im Job - Strategien für eine erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung" im Club Goerzwerk (Goerzallee 299, 14167 Berlin).

Auf dem Podium sind vertreten:

- Dr. med. Christian Keßler (Immanuel Krankenhaus Berlin - Oberarzt, Forschungsleitung Naturheilkunde - Charité Berlin)

- Marcel Skrzipczyk (Lehrakademie für Physiotherapie - Bildungsmanager und Gesundheitspädagoge)

- Miriam Hils (Bezirksamt Steglitz Zehlendorf - Gesundheitskoordination)

- Paulin Fiedler (AOK Nordost - Gesundheitsmanagement) Bitte melden Sie sich und ggf. noch weitere interessierte Personen per Mail an: regionalinkubator@ba-sz.berlin.de

Die Veranstaltung ist für die teilnehmenden Personen kostenlos

Infos auch unter www.rik-berlin.de