Startseite Für GMN war die GrindingHub 2024 ein voller Erfolg Pressetext verfasst von auchkomm am Mo, 2024-05-27 11:21. · Großes Interesse an Neuheiten zur Digitalisierung der Schleifbearbeitung Nürnberg, den 27. Mai 2024. Sehr zufrieden mit der GrindingHub war der Nürnberger Maschinenbauer GMN, dessen Schleifspindeln zu den wichtigsten Umsatzträgern des Unternehmens gehören. Konstantin Posehn, Leiter Vertrieb Spindeltechnik, hob die Qualität und das Interesse des Fachpublikums hervor: „Die Messe ist eine tolle Plattform für gute Gespräche mit Kunden und anderen interessierten Besuchern. Wir sind auf jeden Fall 2026 wieder dabei.“ Am meisten Aufmerksamkeit erregten die Neuheiten zur Digitalisierung der Schleifbearbeitung. Im Mittelpunkt stand die kompakte und energieeffiziente UH-Spindelreihe für das Außen- und Innenschleifen. Sie ist die erste Baureihe, die serienmäßig mit der integrierten IIoT-Technologie IDEA-4S ausgestattet ist, einem System zur Zustandsüberwachung. Prozessdaten live aus der Fertigung Auf einem Bildschirm konnten die Besucher in Echtzeit die wichtigsten Prozesswerte einer mit der Technologie ausgestatteten Spindel sehen, die in der GMN-Fertigung in Nürnberg im Einsatz war. So konnten sie sich selber von der Leistungsfähigkeit des von GMN entwickelten Embedded Systems für die "integrierte Datenerfassung und -auswertung für Spindeln" überzeugen. Großen Zuspruch fand auch das dazu passende Schmieraggregat Prelub GTi Plus, das ebenfalls IIoT-ready ist. Es kommuniziert selbstständig mit den neuen Spindelmodellen und optimiert so den Schmierbedarf. Wichtige Sonderspindeln Die große Bedeutung kundenspezifischer Sonderspindeln – unter anderem für das Verzahnungsschleifen – spiegelte sich am GMN-Stand ebenfalls in einer Reihe von Exponaten wider. Über GMN: Der Maschinenbauer GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG ist ein 1908 gegründetes und heute in vierter Generation geführtes Familienunternehmen. Rund 470 Mitarbeiter entwickeln und produzieren ausschließlich am Unternehmenssitz in Nürnberg Hochpräzisionskugellager und ?lagersysteme, Maschinenspindeln, elektrische Antriebe, Klemmkörperfreiläufe sowie berührungslose Dichtungen. Die Exportquote von GMN beläuft sich auf rund 45 Prozent, das Unternehmen liefert seine Produkte an Abnehmer in der ganzen Welt. Diese stammen aus einer Vielzahl von Branchen, hervorzuheben sind der Maschinenbau, der Modell- und Fahrzeugbau sowie die Luft- und Raumfahrttechnik. Vertrieb und Service gewährleistet GMN über ein weltweites Netz von Vertretungen und Niederlassungen. Ansprechpartner:

GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG, Äußere Bayreuther Str. 230, 90411 Nürnberg, Rainer Förster, Messe & Medien, Tel.: 0911 5691-332, E-Mail: r.foerster@gmn.de.

Weitere Informationen zu GMN finden Sie unter www.gmn.de. Belegexemplar erbeten:

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Hochstraße 11, 90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de. Über auchkomm Vorname

F. Stephan Nachname

Auch Adresse

Hochstraße 11

90429 Nürnberg Homepage

http://www.auchkomm.de Komplettes Benutzerprofil betrachten