Tenuta di Trinoro präsentiert die Weinlese 2021

Mai 2024. Tenuta di Trinoro liegt im Val d’Orcia, in der Nähe von Sarteano, ein zauberhafter und geheimnisvoller Landstrich der Toskana. Ein Weingut, das seit jeher seinen ganz persönlichen Stil durchsetzt. Heute leitet Benjamin Franchetti den Betrieb in zweiter Generation. „Zum ersten Mal kommt ein Tenuta di Trinoro ohne die Hand meines Vaters auf den Markt, der dieses Gut 30 Jahre lang zu dem gemacht hat, was es heute ist. Trinoro 2021 ist jedoch keineswegs scheu, im Gegenteil, er ist ein fast zu direkter Wein, explosiv, als ob er in die Welt rufen möchte „Hier bin ich!“ Was mich persönlich sehr glücklich macht, ist, dass es ganz eindeutig ein Tenuta di Trinoro ist! Stark, explosiv aber auch fein und elegant. Es ist, als würde die Seele meines Vaters in den Trauben weiterleben, die diesen Wein ergeben, und das gibt mir Zuversicht“.

Geboren aus der Vision von Andrea Franchetti, hat Tenuta di Trinoro Jahr für Jahr die Aufgabe, die Topqualität des gleichnamigen Weinguts zum Ausdruck zu bringen. Dank der sorgfältigen Parzellierung der Weinberge kann sich die Cuvée zwar verändern, sogar grundlegend, aber Trinoro bleibt sich immer zutiefst treu als perfekter Interpret seines Terroirs und Botschafter seiner Zeit.

"Der Stil und die Qualität, die wir anstreben, sind klar", führt Benjamin weiter aus. "Jedes Jahr bringen wir bis zu 50 verschiedene Vinifizierungen auf den Tisch. Es gibt keine vordefinierten Rezepte, nur den Jahrgang und das Terroir. Ausgehend von diesen Variablen und dank der ausdrucksstarken Böden haben wir die Garantie, dass wir jedes Jahr etwas Außergewöhnliches machen können".

Trinoro 2021 ist die Frucht eines Jahrgangs, der vor viele Herausforderungen stellte. Die hohen Temperaturen im März hatten die Pflanzen mindestens zwei Wochen zu früh aus ihrer Winterruhe geweckt. Im April wurde Italien von einem bitteren Spätfrost heimgesucht, der den Betrieb zwang, auf die Wärme von 4.000 Frostschutz-Kerzen zurückzugreifen, die zwei Nächte lang das Tal und die Hänge erleuchteten. Die außergewöhnliche Sommerhitze erforderte später eine gezielte Bewässerung und ein starkes Ausdünnen, um die Reifung zu vollenden. Mit Beginn des Septembers durchzogen kühle Abendwinde das Tal und brachten den Reben Abkühlung. Auch die kalten Nächte im letzten Abschnitt der Weinlese trugen zur ausgeprägten Vertikalität dieses Tenuta di Trinoro bei.

Die Ernte mit wirklich sehr geringen Erträgen vollzog sich in mehreren Etappen zwischen dem 21. September und dem 21. Oktober. Nach der Vinifikation und der 8-monatigen Reifung in Barriques haben Lorenzo Fornaini und das Önologenteam den Jahrgang "vermessen" und den Tenuta di Trinoro 2021 in Merlot und Cabernet Franc "gekleidet", mit einem finalen Zuschnitt, der die Explosion des Merlot aus den Hügeln (600 m über dem Meeresspiegel) mit der Frische des Cabernet Franc verbindet und einhüllende, kräftige, aber auch graphitartige und dunkle Fruchtnoten in einem sehr eleganten Trinkerlebnis offenbart.

"Eine Eigenschaft des Tenuta di Trinoro 2021, die mich besonders beeindruckt hat", erklärt Lorenzo Fornaini, "ist seine Unmittelbarkeit. Man spürt, dass es sich um einen äußerst lagerfähigen Wein handelt, der aber schon jetzt so verführerisch ist. Ein Jahrgang voller Kraft, aber dank der Balance zwischen Tanninen und Frische auch sehr ansprechend".

Der Tenuta di Trinoro 2021 wird flankiert vom Le Cupole 2022, seinem Zweitwein, der aus den zahlreichen Kleinstparzellen des Weinguts stammt und dieser Jahrgang zeichnet durch eine überschwängliche und energiegeladene Persönlichkeit aus, bei der sich große Struktur mit großer Trinkigkeit verbindet.

Tenuta di Trinoro 2021 und Le Cupole 2022 sind ab April auf dem Markt.

***

Tenuta di Trinoro. Das Weingut in der Nähe von Sarteano am Fuß der kleinen Burg Castiglioncello di Trinoro am Rande des Val D'Orcia im Südosten der Toskana wurde vor mehr als 30 Jahren von Andrea Franchetti gegründet. Heute ist es ein Mythos und die Identität der Weine überstrahlt ihren Erzeuger. Die Rebflächen des Anwesens umfassen insgesamt ein Areal von rund 22 Hektar auf Höhenlagen zwischen 400 und 620 Metern. Die Böden sind von Parzelle zu Parzelle sehr unterschiedlich, allen gemeinsam ist der blaue Ton, der mit unterschiedlichen Anteilen auf allen Flächen zu finden ist. Es dominieren die Rebsorten Cabernet Franc und Merlot, aber auch Cabernet Sauvignon, Petit Verdot und ein wenig Semillon werden angebaut, aus denen das Sortiment der weltweit geschätzten Weinikonen von Tenuta di Trinoro erzeugt wird: der Tenuta di Trinoro und der Second Vin Le Cupole; der sortenreine Merlot I Palazzi, I Campi (drei Lagenweine aus Cabernet Franc), und der Weißwein Bianco di Trinoro. Geleitet wird das Gut jetzt von Benjamin Franchetti, der zusammen mit dem langjährigen und engagierten Team den von seinem Vater Andrea Franchetti verwirklichten Traum weiterführt.