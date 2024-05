Startseite Autobrains‘ Liquid AI geht bei chinesischem E-Fahrzeughersteller in Serie Pressetext verfasst von Bangemann am Mi, 2024-05-22 09:56. Autobrains gewinnt einen chinesischen Kunden für eine KI-Basierte ADAS-Lösung und implementiert Liquid AI. Liquid AI ist dem menschlichen Gehirn nachempfunden und bietet modernste selbstlernende Intelligenz, für eine einzigartige Fahrer-Unterstützung. Die Markteinführung ist für das vierte Quartal 2024 zu erwarten. TEL AVIV, ISRAEL, MÜNCHEN, DEUTSCHLAND — Mai 2024: Autobrains, führender Entwickler und Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI) für fortschrittliche Assistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD), gibt heute seine Nominierung als Geschäftspartner bekannt. Ein international tätiger chinesischer E-Fahrzeughersteller wird die innovative Software Liquid AI von Autobrains in einer neuen Modellreihe einsetzen. Die Serienproduktion der neuen Fahrzeuge beginnt voraussichtlich im vierten Quartal 2024. Autobrains entwickelt revolutionäre KI-Lösungen, das Flaggschiff ist Liquid AI. Dabei handelt es sich um eine selbstlernende KI, die bei der Bewältigung der komplexesten Herausforderungen, mit denen Assistenzsysteme im Auto konfrontiert werden können, eine zentrale Rolle spielt. Über die Details der Zusammenarbeit mit dem Partner ist Stillschweigen vereinbart worden. Es kann aber so viel gesagt werden, dass die Partnerschaft gängige Industriestandards neu definieren und die Einführung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen im Automobilsektor beschleunigen wird. Igal Raichelgauz, Gründer und CEO von Autobrains, dazu: "Die Zusammenarbeit mit einem führenden chinesischen Automobilunternehmen unterstreicht die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit unserer fortschrittlichen KI-Systeme. Durch die Integration unserer Spitzentechnologie in die robusten Fertigungskapazitäten unseres Partners, leiten wir einen Paradigmenwechsel für die Möglichkeiten der KI in Fahrzeugen ein. Unser gemeinsames Engagement und die draus resultierenden Innovationen werden dazu beitragen, die Einführung von KI-gesteuerten Assistenzsystemen zu beschleunigen, das Autofahren sicherer zu machen, um so die gesamte Branche voranzubringen." Autobrains ist bereit, die Zukunft des Fahrens in China und weltweit, mit seiner bahnbrechenden Technologie neu zu definieren. Denn die selbstlernende KI ist bekannt für ihre außergewöhnliche Fähigkeit zuverlässig in so genannten Edge Cases zu reagieren. Weitere Pluspunkte sind ihr bemerkenswert niedriger Stromverbrauch und die Hardwareunabhängigkeit. Die strategische Partnerschaft und die Einführung der Liquid AI-Technologie in die Massenproduktion verdeutlicht Autobrains' Willen global zu wachsen. Sie unterstreicht das unermüdliche Streben nach Innovation im Automobilsektor, mit dem Ziel, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Weitere Informationen zu Autobrains und den State of the Art Liquid AI- und ADAS-Lösungen finden Sie unter: autobrains.ai Über Bangemann Komplettes Benutzerprofil betrachten