Startseite Syntax erhält Spezialisierung "Intelligent Automation" von Microsoft Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2024-05-13 10:36. Weinheim, 13. Mai 2024 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, hat in den Bereichen "Business Applications" und "Digital & App Innovation Azure" die Microsoft-Spezialisierung "Intelligent Automation" erhalten. Mit der Auszeichnung attestiert Microsoft seinen Solutions-Partnern exzellente Expertise bei der sicheren und effizienten End-to-End-Automatisierung von Geschäftsprozessen auf Basis der Microsoft Power Platform. "Intelligent Automation"-Partner unterstützen ihre Kunden nachweislich dabei, die Effizienz ihrer Unternehmensprozesse zu steigern und besser auf Marktveränderungen reagieren zu können. Die Spezialisierung ist zudem mit zahlreichen Vorteilen verbunden. So erhalten Partner beispielsweise Zugang zu spezifischen Leistungen von Microsoft, die Kunden bei ihrer Automatisierungsreise gezielt unterstützen. Diese reichen von Envisioning-Angeboten bis hin zur gezielten Entwicklung von Proof-of-Concept-Lösungen.

Voraussetzung für die Spezialisierung "Intelligent Automation" sind höchste Standards für Service und Support. Zu den konkreten Anforderungen gehören unter anderem ein Nachweis von einer Reihe von erfolgreichen Automatisierungsprojekten und der Aufbau eines dedizierten Power Platform Center of Excellence mit entsprechender Zertifizierung. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, denn sie ist das Ergebnis unseres unermüdlichen Engagements für Innovation", freut sich Sinan Ioannidis, Director Process Automation Excellence bei Syntax. "Als Spezialist für Intelligent Automation werden wir unsere Kunden auch weiterhin bei der sicheren und effizienten End-to-End-Automatisierung von Geschäftsprozessen unterstützen." ca. 1.700 Zeichen Syntax

