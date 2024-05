Smart Industry Days 2024: Best Practices der Industrietransformation in ACTion

Rund 300 Vertreter deutscher Industrieunternehmen trafen sich Mitte April 2024 zu den Smart Industry Days in Offenbach am Main, um sich über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der deutschen Industrie auszutauschen und innovative Lösungen aus der Praxis kennenzulernen. Unter dem Motto „Beyond Standard – Industrietransformation in ACTion“ umfassten Vorträge und Diskussionen den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), die Digitalisierung als Innovationstreiber, eine nachhaltigere Produktion und den Umgang mit dem Fachkräftemangel. Zum Highlight gehörten mehr als 20 Showcases, die Einblick in innovative Anwendungen in der Praxis gaben.

Zahlreiche Showcases zeigen positive Veränderung durch Industrie

Nach einstimmiger Meinung aller Teilnehmer der Paneldiskussion, können Unternehmen dem Fachkräftemangel in technischen Berufen vor allem auf zweierlei Weise entgegentreten: Neben zusätzlichem Engagement und Kooperationen zwischen Unternehmen, Schulen und Behörden gehöre dazu, die zunehmend mit einem höheren Sinn verbundene Berufswahl junger Menschen direkt anzusprechen. So müssten die positive Veränderung durch die Industrie beim Nachwuchs bereits im Schulalter deutlich gemacht werden. Die Botschaft der positiven Veränderung war in jedem der über 20 ausgestellten Showcases deutlich zu erkennen. Zu den Highlights zählen:

• Plug & Play für Photovoltaik- und Wind-Energie:

Vor der Fredenhagen Halle, in der die Veranstaltung stattfand, stand ein mobiler 20-Fuß-Energiecontainer zur Anbindung großer Erneuerbaren Energieanlagen (EEG) etwa aus Photovoltaik oder Windkraft. Statt mit viel Material- und Zeitaufwand eine starre Trafostation vor Ort zu errichten, kann der Container per Lkw an seinen Bestimmungsort gebracht werden. So gelingt es, den etwa durch eine PV-Anlage erzeugten Gleichstrom zunächst in Wechselstrom und von der Nieder- in die Mittelspannung umzuwandeln. Indem der Strom anschließend zum nächstgelegenen Umspannwerk geleitet wird, lässt er sich mit deutlich weniger Aufwand als bisher in das allgemeine Stromnetz einspeisen. Ein entscheidender Vorteil, um die Energiewende voranzutreiben.

• IT-OT-Integration bestehender Anlagen:

Mittels ganzheitlicher und skalierbarer Lösungen gelingt nicht nur die Datenerfassung an Bestandsanlagen (Brownfield-Anlagen), sondern auch deren durchgängige Integration in die Fertigungs-IT. So lassen sich die Daten nutzen, um umfassende Erkenntnisse etwa zum Energieverbrauch oder Verschleiß zu erhalten und damit Anlagen energieeffizienter, langlebiger und schließlich produktiver zu machen. Dank der Lösungen zur Integration von Information Technology (IT) und Operational Technology (OT) können auch die Themen mobile Werksinstandhaltung, Predictive Maintenance, OT-Security und Fernwartung realisiert werden.

• Automatisierte Materialprüfung per Luftultraschall und Robotik:

Eine zerstörungsfreie Materialprüfung mittels Luftultraschall wird vor allem zur Prüfung von Kompositen wie CFK (Carbonfaserverstärkter Kunststoff) oder GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) genutzt. Diese kommen häufig in der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau zum Einsatz. Auch Ringe oder Wellen bei Windkraftanlagen oder Zügen müssen einer genauen Qualitätskontrolle unterliegen, um ihre strukturelle Integration sicherzustellen. Dank der niedrigen Frequenzen beim Luftultraschall wird kein flüssiges Koppelmedium benötigt, was den Prüfprozess vereinfacht bzw. überhaupt erst ermöglicht. In Verbindung mit Robotik eröffnen sich noch größere Möglichkeiten für die Prüfung komplexer Geometrien. Denn durch ihre präzise Steuerung und Bewegungsfreiheit können Roboter Ultraschallsensoren in verschiedene Winkel und Positionen platzieren. Materialien lassen sich so automatisiert aus verschiedenen Perspektiven scannen und detaillierte Informationen über ihre Struktur und Integrität sammeln.

• Schlüsselfertige Lösungen im Schweißanlagenbau:

Vom Engineering und Prototypenbau bis zur Serienfertigung bietet Actemium auf Kunden abgestimmte Produktionslösungen für die gesamte Prozesskette der Blechbearbeitung. Der Schwerpunkt liegt in der Automatisierung schlüsselfertiger CD-, Widerstands- und Laserschweißanlagen mit zunehmender Dynamik (On-the-Fly-Schweißen). Über eine VR-Brille konnten Besucher auf den Smart Industry Days eine vollautomatisierte Anlage im virtuellen Raum hautnah begutachten.

Auch weitere Showcases zeigten eindrucksvoll die nachhaltigen Veränderungen durch die Industrie. Darunter war eine Filtertechnik aus recycelten Plastikmüll zur Abwasser- und Abluftreinigung, moderne Vermessungstechnik zur Erstellung millimetergenauer digitaler Zwillinge von Gebäuden, Anlagen und Infrastruktur in Echtzeit und praktisch einsatzfähige SF6-freie Schaltanlagen zur Umsetzung der neuen F-Gase-Verordnung.

Über die Smart Industry Days

Der bundeweit aktive Industriedienstleister Actemium veranstaltet seit 2019 die Smart Industry Days zum Austausch von Experten und um neue Impulse für den Industriestandort Deutschland zu setzen. Weitere Informationen zu Actemium und VINCI Energies sowie den Smart Industry Days können Sie dem offiziellen Pressekit entnehmen: https://www.actemium.de/smart-industry-days-pressekit/

