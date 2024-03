Startseite GS Kunststofftechnik ist als HAPPICH Innovation auf Wachstumskurs Pressetext verfasst von auchkomm am Mo, 2024-03-11 06:35. · Unternehmen startet mit neuer Muttergesellschaft durch Idar-Oberstein, den 11. März 2024. Neuer Eigentümer, neue Märkte, Produkte und Branchen: Die frühere GS Kunststofftechnik Gebrüder Schmidt KG ist jetzt als HAPPICH Innovation GmbH wieder auf Expansionskurs. Der neue Name steht für die Zugehörigkeit des Systemlieferanten und Spezialisten für Kunststoffspritzguss zum neuen Eigentümer, der HAPPICH-Pelzer-Gruppe. In der europaweit aufgestellten, stark expandierenden Unternehmensgruppe ist HAPPICH Innovation für die Spritzgussaktivitäten zuständig. Für die HAPPICH Innovation GmbH eröffnen sich mit der Übernahme zahlreiche neue Chancen. Damit stehen die Zeichen in Idar-Oberstein wieder klar auf Wachstum. Produktspektrum wächst deutlich Zugleich erweitert die HAPPICH Innovation GmbH ihr ohnehin schon beachtliches Produktspektrum. Unverändert bietet sie als Lohnfertiger sämtliche Spritzguss-Dienstleistungen von der Konstruktion über den Spritzguss selbst bis hin zu ergänzenden Services wie 3-D-Anarbeitungen und Logistik an. Jetzt kommen die zahlreichen Dienstleistungen und Produkte der Gruppe hinzu. Dazu zählen unter anderem Gummi- und PVC-Extrusion, Folien- und Blechkoextrusion, Mikroperforation und Prägung von Metallfolien, Lackierungen, das Thermoformen sowie diverse Verfahren der Metallbearbeitung. Außergewöhnlich ist nicht zuletzt die Möglichkeit, in einem Unternehmensverbund und aus einer Hand die Verfahren Spritzguss und das Duroplast-Gießverfahren P-DCPD / RIM für Großbauteile anbieten zu können. Branchenfokus weitet sich stark aus Auch die Branchenorientierung erweitert sich deutlich. Hatte das Unternehmen bisher vor allem Kunden aus den Branchen Hygiene, Sanitär, Maschinenbau, Kosmetik und Haushaltsgeräte, kommen über die neue Muttergesellschaft zahlreiche weitere Kundengruppen hinzu. Dazu zählen beispielsweise Nutzfahrzeughersteller, Produzenten von Bau- und Landmaschinen sowie Fabrikanten von Wohnwagen und Motorrädern. Auch Zulieferer für Schienenfahrzeuge, den Schiff- und Maschinenbau sowie die Fahrzeug- und Gebäudeakustik gehören zur HAPPICH-Kundschaft. Starke internationale Ausrichtung Ein weiterer Pluspunkt für HAPPICH Innovation ist die globale Ausrichtung der HAPPICH-Pelzer-Gruppe mit Standorten in vielen Ländern Europas. So kann der Spritzguss-Spezialist auch internationalen Kunden ein breiteres Dienstleistungsspektrum anbieten. Für die Zukunft ist HAPPICH Innovation optimistisch. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die breitere Aufstellung und stärkere Internationalisierung die vorhandenen Stellen sichert und das Wachstum durch die Gruppenzugehörigkeit neue attraktive Arbeitsplätze schafft. Umgekehrt verbreitert auch die HAPPICH-Pelzer-Gruppe durch die Übernahme ihr Portfolio. Der Neuzugang erweitert ihr Angebot um einen eigenen leistungsfähigen Ein- und Mehrkomponenten-Spritzguss mit einem großen Maschinenpark. Dieser hat sich durch die Eingliederung der Maschinen der ehemaligen Novotion GmbH vor Kurzem sogar noch vergrößert. Die frühere Tochtergesellschaft der GS Kunststofftechnik wurde mit der HAPPICH Innovation GmbH verschmolzen und profitiert so ebenfalls von der Übernahme durch die HAPPICH-Pelzer-Gruppe. Über die HAPPICH Innovation GmbH Die HAPPICH Innovation GmbH, als Nachfolger der Gebrüder Schmidt KG, ist der älteste Industriebetrieb im Landkreis Birkenfeld. Er zählt gleichzeitig zur Spitzengruppe der ältesten deutschen Industrieunternehmen in Familienbesitz. Die wechselvolle Geschichte des Unternehmens durchmisst eine Zeitspanne, in der sich das Unternehmen immer wieder neu erfinden musste, um sich veränderten Marktsituationen anzupassen – getreu dem Firmenmotto: „Nur der Wandel ist beständig.“ Die Geschichte beginnt vor der industriellen Revolution in der Postkutschenzeit und führt durch zwei Jahrhunderte, in der die Menschheit das Gesicht der Erde nachhaltig veränderte. Die Anfänge des heutigen Systemlieferanten und Spezialisten für Kunststoffspritzguss reichen bis ins frühe 17. Jahrhundert zurück, als die Ahnherren des Firmengründers Johann Carl Schmidt als Schmiede in Oberstein begannen. Das Unternehmen wurde offiziell im Jahr 1818 gegründet. Als zuverlässiger Partner für hochwertigen Kunststoffspritzguss und innovative Lösungen in der Kunststoffverarbeitung bietet die HAPPICH Innovation GmbH heute maßgeschneiderte Anwendungen und Lösungen für zahlreiche Branchen an. Über die HAPPICH GmbH HAPPICH, gegründet im Jahre 1924, steht für hohes Qualitätsbewusstsein, Tradition, Innovation und Globalität. Eine regionale Verbundenheit gepaart mit Erfindungsgeist und einem familiengeführten Kern – diese Kombination macht HAPPICH zum führenden Ausstatter für Nutz- und Spezialfahrzeuge, System- und Komponentenlieferanten für Maschinen- und Anlagenbau, für die Marineindustrie sowie für Hersteller von Produkten für technischen Schallschutz und thermische Isolierung für Bau- und Fahrzeugakustik. Seit 2010 ist HAPPICH Teil der Pelzer Swiss AG und Mitglied der Pelzer Family Company. Im Fokus des Schaffens stehen die Kunden. Ansprechpartner: Pascal Wagner-Schön

CMO Chief Marketing Officer

Happich Innovation GmbH

Michelswiese 9, D-55743 Idar-Oberstein

