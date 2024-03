Startseite Setzt Macron in der Ukraine die Fremdenlegion ein? Pressetext verfasst von fotovymy am Mo, 2024-03-04 20:48. Frankreichs Präsident Macron schließt die Beteiligung von EU-Soldaten am Ukraine-Krieg nicht mehr aus. Laut deutschem Kanzler Scholz sind bereits britische und französische Truppen vor Ort: Das Drehen an der Eskalationsspirale wird immer gefährlicher. Nur die FPÖ hält im Sinne unserer Sicherheit dagegen und hat daher eine Petition gegen die Entsendung von Truppen aus EU-Staaten in diesen Krieg eingebracht. Wie man diese ganz einfach online unterstützen kann und warum das so wichtig ist, erfährst man hier. „Zuerst Sanktionen, die nur unserer Wirtschaft schaden und den Krieg nicht beendet haben, dann Waffenlieferungen, bei denen die Österreicher über die zynische EU-Friedensfazilität mitzahlen müssen und schon bald auch noch Soldaten, die Verantwortungslosigkeit der EU- und NATO-Eliten kennt offenbar keine Grenzen mehr. Die Bundesregierung darf in politischer Tateinheit mit der rot-pinken Scheinopposition unsere Neutralität nicht endgültig zerstören und unsere Heimat noch weiter in dieses Krieg hineinziehen!“, ist für unseren FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl klar. Nur die FPÖ steht bedingungslos an der Seite unserer Bevölkerung und ihrer Sicherheit: „Daher leben wir auch hier den Schulterschluss mit den Bürgern und laden sie ein, mit der Unterstützung unserer Petition gemeinsam mit uns ein klares Zeichen zu setzen!“ Wenn auch Du (Sie) ein ganz klares Zeichen gegen die Entsendung von Soldaten aus Österreich und anderen EU-Staaten in den Ukraine-Krieg setzen willst, dann unterstütze die parlamentarische Online-Petition hier: https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/PET/140?selectedStage=103 Um Nehammer auf seine Seite zu ziehen durfte er Macron sogar die Hand schütteln. Dabei ist noch etwas zu beachten. Macron Hat die Soldaten der Fremdenblegion, die von Afrika zum Teil rausgeschmissen wurden zu bezahlen. Wie man erfahren konnte sind schon mehrere in der Ukraine! Foto FPÖ Anhang Größe 000kickl nov1.jpg 92.37 KB Über fotovymy Vorname

