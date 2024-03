Startseite Granatapfel ist die Frucht des Jahres 2024 Pressetext verfasst von socialjoker am Fr, 2024-03-01 21:04. Frank Fol – Vorstandsvorsitzender von WE’RE SMART WORLD hatte aus Hunderten zufällig zehn Früchte für die jährliche Wahl zur Frucht des Jahres ausgewählt. Er verfügt über mehr als dreißig Jahre Kocherfahrung, berät, coacht und unterrichtet Kollegen in Workshops auf der ganzen Welt und vertritt dabei seinen Slogan „Think vegetables!“ Think fruit!“.

Die Wahl fand in den sozialen Medien, für das SOS-Kinderdorf Berlin statt und wurde kürzlich auf der FRUIT LOGISTICA und die BIOFACH ausgeführt. Renate Künast wählte im Januar auf der Grüne Woche ihre Favoritin. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft ihrer Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, im Deutschen Bundestag. Der Gewinner für die nächsten zwölf Monate als Frucht des Jahres 2024 ist der Granatapfel mit 17,47 % aller Stimmen. An zweiter Stelle steht die Passionsfrucht (13,25 %), an dritter Stelle die Pflaume (12,05 %). In der Reihenfolge der Stimmen auf den Plätzen 4 bis 10 sind: Jackfrucht, Clementine, Aprikose, Nektarine, Kumquat und Maulbeere.

Der schöne, apfelförmige Granatapfel hat eine ledrige, rotgoldene Schale und eine große Kelchspitze, die wie eine Krone aussieht. Im Inneren befinden sich unzählige weiße essbare Samen, umhüllt von einer durchscheinenden Hülle aus tiefrosa bis scharlachrotem Fruchtfleisch. Diese stehen in Segmenten bitterer, ungenießbarer gelber Schale.

Granatapfelkerne mit ihrem erfrischend säuerlichen Geschmack sind zart saftig. Die Samen sehen sehr hübsch aus wie rote Perlen und sind eine attraktive Dekoration für jedes Gericht. Der Saft kann auch für einen Sirup namens Grenadine für Longdrinks und Cocktails verwendet werden.

Ursprünglich stammen Granatäpfel aus Persien und dem Kaukasus. Aufgrund ihrer zahlreichen Samen gelten sie seit der Antike als Symbol der Fruchtbarkeit. Venus, die Göttin der Liebe, soll ihren Liebsten Granatäpfel geschenkt haben. Der Anbau von Granatäpfeln verbreitete sich schnell auf der ganzen Welt, da Siedler und Händler überall dort wo sie lebten und handelten, Samen säten oder verloren. Die Abstimmung ist Teil des Internationalen Tag der Früchte und wurde von einer Gruppe Studierender in Berlin ins Leben gerufen. Seit 2007 ist der Fruit Day zu einem weltweiten Festtag geworden, um die Vielfalt aller Früchte zu feiern. Top-Länder sind Indien, Nigeria, Indonesien, Pakistan und die USA.

Der International Fruit Day wird jedes Jahr am 1. Juli weltweit gefeiert, indem Obst mit Familie, Freunden, dem Arbeitsteam, einem Sportverein oder einer NGO Ihrer Wahl geteilt wird. Inspiriert von Franks smarten „Think Fruit!“ und der Venus, soll das diesjährige Motto für den Granatapfel als Frucht des Jahres 2024 lauten: „Smart Ernährung, Essen ist eine Kunst“. #internationalfruitday #fruitday #worldfruitday #fruitsday #haribuah #haribuahinternasional #diadelasfrutas #diadafruta #jourdefruits #Ilovefruit #shareAfruit #teileObst

#happyfruitday #früchte #frucht #frutta #owoce #meyve #Frucht #fruta #Obst #frutas #fruchtdesjahres2024 #fruchtdesjahres2024 #Granatapfel #Granatapfel #Granate #Granada Anhang Größe IMG_0447.jpeg 420.87 KB Über socialjoker Vorname

Christian Nachname

Fürst Adresse

International Fruit Day

socialjoker - fruits for life

Schwartzkopffstr.2

10115 Berlin - Germany Homepage

http://socialjoker.jimdo.com/index.php Branche

Soziales & Kreativität Komplettes Benutzerprofil betrachten