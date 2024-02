Startseite Lifecoach Steffi Christian ermöglicht Schulbau in Kamerun Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-14 14:03. Die erste Schule ist fertig - weitere 35 dürfen folgen Mit 50.000 Euro hat Lifecoach Steffi Christian den Neubau einer Schule in Kamerun finanziert, die nun feierlich eröffnet wurde. Doch ihr finales Ziel visiert eine ganz andere Größenordnung an: Insgesamt sollen 36 Schulen in Afrika entstehen. Zu den Hintergründen und Motiven sagt sie: "Im Oktober 2016 hatte ich eine Vision: Ich sah mich in Afrika und besuchte Kinder in einer Schule. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Wie sich die Kinder gefreut haben! Die Freude, das Strahlen und ihr Lachen haben mich tief berührt. Und plötzlich wusste ich: Das ist es. Das ist mein Traum. Schulen in Afrika zu bauen, damit jedes Kind dort seinen Seelenplan verwirklichen kann. Dafür braucht es vor allen Dingen Bildung. Diese Idee hat sich mehr und mehr in mir gefestigt und wurde zu einem konkreten Plan. Doch ich wollte nicht einfach nur Geld verschicken oder es jemandem zustecken, sondern dies mit persönlichem Engagement tun - wofür sich durch berufliche Kontakte eine Tür öffnete." Eröffnet vom König von Baloum "Im Jahr 2019 bin ich nach Kamerun gereist und besuchte dort das Dorf Baloum, um den Bau der ersten Schule zu planen. Ein Teil des Bildes, das ich 2016 gesehen hatte, ist daraufhin Realität geworden. Im Dezember 2022 habe ich den Bau der ersten Schule über den Verein "Powerherzen für Afrika" mit 50.000 Euro finanziert. Der Grundstein wurde im März 2023 gelegt. Im September 2023 wurde die Schule eröffnet und nun im Dezember 2023 feierlich eingeweiht - gemeinsam mit dem König von Baloum. Der ersten Schule dürfen viele weitere folgen. Schließlich habe ich in meiner Vision exakt 36 Schulen gesehen. Mein Ziel ist es, dafür eine eigene Stiftung zu gründen, über die der Schulbau in ganz Afrika im großen Stil realisiert werden wird." Weitere Informationen unter: https://www.schmetterlingseffekt888lebensfreude.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bettertrust GmbH / Agentur

