Reply belegt zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz im PAC RADAR für SAP Service Anbieter

Reply wird zu den kompetentesten und führungsstärksten SAP-Dienstleistern im PAC RADAR "Führende Anbieter von SAP Services in Europa und Deutschland 2024" gezählt.

Im PAC RADAR "Führende Anbieter von SAP Services in Europa und Deutschland 2024", einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens PAC (Pierre Audoin Consultants), zählt Reply zu den kompetentesten und führungsstärksten SAP-Dienstleistern.

Die Studie analysiert das Angebot von 24 internationalen Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, die SAP-Projekte in bestimmten IT-Marktsegmenten umsetzen. Anhand festgelegter Kriterien vergleicht PAC Strategie und Entwicklung der Anbieter und bewertet sie nach Marktstärke und Kompetenz. Dazu zählen Projekterfahrung und SAP Zertifizierungen, die Breite des Leistungsspektrums, die Lieferfähigkeit im europäischen Markt sowie die Bewertung der Servicequalität durch Referenzkunden.

Reply wurde als "Best in Class"-Anbieter für SAP Customer Experience (CX) Services in Europa aufgrund seiner herausragenden Expertise ausgezeichnet. Joachim Hackmann, Principal Analyst und Leiter der BAS Practice bei PAC, kommentiert: "Reply hat die höchste Bewertungskategorie im Bereich SAP Services für Customer Experience in Europa erreicht. Die nutzerzentrierter IT-Beratung und damit verbundenen Dienstleistungen sind fest im Gesamtportfolio verankert, das insbesondere im CX-Umfeld über den reinen SAP-Fokus hinausgeht. Außerdem hat uns das Spektrum der Anwendungsfälle und Projekte von Reply überzeugt. Wir stufen Reply als "Best in Class" ein, wenn es um SAPs CX-Lösungen geht, die Unternehmen mit durchgängigen und integrierten Geschäftsprozessen unterstützen."

Die Nominierung von Reply als "Best in Class" im PAC RADAR "Führende SAP-Dienstleister in Europa und Deutschland 2024" folgt auf eine Reihe wichtiger Auszeichnungen: Reply wurde zum zehnten Mal in Folge mit dem SAP Quality Award ausgezeichnet, erhielt den SAP Pinnacle Award für Customer Excellence und zählt zu den Top 3-Partnern im Bereich "CX Delivery Quality". Die Ernennung zum SAP Energy Partner of the Year 2023 ist eine weitere Bestätigung für die erfolgreiche Partnerschaft mit SAP.

Filippo Rizzante, CTO von Reply ergänzt: "Reply setzt auf einen agilen Ansatz bei der Entwicklung innovativer Lösungen auf Basis der SAP-Produktsuite, die unsere global agierenden Teams branchenübergreifend einsetzen. Wir vertiefen weiterhin intensiv unsere Zusammenarbeit mit SAP, um branchenspezifische Lösungen auf Basis modernster Technologien anzubieten. Die "Best in Class"-Auszeichnung im PAC Radar als SAP Customer Experience (CX) in Europa unterstreicht unsere umfassende Beratungs- und Umsetzungskompetenz sowie unseren Einsatz für das Schaffen nahtloser Nutzer- und Kundenerlebnisse."

Für Unternehmen bietet der PAC-Radar eine wertvolle Grundlage für die Auswahl eines geeigneten Servicepartners. Für weitere Informationen zum PAC Radar: "Führende Anbieter von SAP Services in Europa und Deutschland 2024" .

