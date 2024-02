Startseite Notebooks für den Bildungsbereich: ASUS stellt auf der didacta seine Notebooks für Lernende und Lehrende vor Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-07 10:59. ASUS Business Unit Systems wird vom 20. bis 24. Februar auf der didacta 2024 seine Notebooks aus der Education-Serie und Expert-Reihe vorstellen. Lernen, präsentieren, teilen und das egal, ob allein, zu zweit oder mit größeren Gruppen - mit den Notebook-Modellen der ASUS Education- und Expert-Serien wird das spielend einfach Ratingen, 7. Februar 2024 - ASUS Business Unit Systems wird vom 20. bis 24. Februar auf der didacta 2024 seine Notebooks aus der Education-Serie und Expert-Reihe vorstellen. Die Notebooks wurden speziell für das Bildungswesen entwickelt. ASUS auf der didacta 2024 Der innovative Notebook-Hersteller ASUS ist in diesem Jahr wieder auf dem co.Tec Stand. Beide Unternehmen präsentieren neben ihre Education-Lösungen in der Ausstellung, im digitalen Klassenzimmer und in mehreren Workshops. Für die Besucher der didacta 2024 stehen die Notebooks aus der Education- und Expert-Reihe von ASUS in Halle 6.1, Gang E, Nr. 011 zum Ausprobieren zur Verfügung. Vor Ort beantworten Ansprechpartner Fragen rund um die Modelle und das Engagement im Bildungswesen. Zudem wird Andreas Koch, Technical Product Marketing Manager bei ASUS, Vorträge zu den Neuheiten, der Wartung und dem Management von Notebooks halten, was mit Abschluss des Digitalpakt 2.0 immer wichtiger im Bildungswesen wird. Die Besucher können ohne Anmeldung teilnehmen:

• 21. Februar, um 15 Uhr

• 22. Februar, um 13 Uhr Mit ihrem vielfältigen Weiterbildungsprogramm und zahlreichen Ausstellern ist die didacta die größte Bildungsmesse in Europa. Sie bietet Lehrkräften, Verbänden und Institutionen die Möglichkeit sich über die neuesten technischen Produkte, digitalen Lösungen und Entwicklungen für die Lehre zu informieren. Ein Notebook für maximale Vielseitigkeit

Das neue ASUS BR1402F ist mit dem 360 Grad umklappbaren Display, zwei Kameras und dem robusten 14-Zoll-FullHD-Bildschirm perfekt für den Unterricht geeignet. Es verfügt auf beiden Seiten über USB-C- und USB-3.2-Anschlüsse für vielseitige, schnelle Verbindungen und Datenübertragungen sowie über eine Webcam-Abdeckung für zusätzliche Sicherheit.

Das ASUS BR1402F ist zurzeit zu einem Aktionspreis ab 555 Euro in Deutschland verfügbar. Der flexible Lernpartner für alle Altersklassen

Das ASUS BR1102F ist mit seinem flexiblen und innovativen Design ein langlebiger Lernpartner. Neben dem 360 Grad-Flip-Scharnier, dem HD-Touch-Display und zwei Kameras ermöglicht der inkludierte Stylus-Stift maximale Flexibilität. Für mehr Sicherheit sorgen die integrierte Webcam-Abdeckung, der umlaufende Gummipuffer und die extra gefertigte Gehäuseoberfläche.

Das ASUS BR1102F ist ab 539 Euro in Deutschland verfügbar. Das mobile Kraftpaket mit 360 Grad-Flexibilität

Das ASUS ExpertBook B3 Flip bietet mit einem bis zu Intel Core i5-Prozessor der 12. Generation, hohen Speicherkapazitäten und modernsten Anschlüssen die optimale Basis für alle Anwendungsbereiche. Modernste Sicherheitsfeatures wie ein Fingerabdruck-Sensor, die Webcam mit Kameraabdeckung und die zertifizierte Robustheit nach US-Militärstandard machen das Notebook zu einem smarten Begleiter. Dank des 14 Zoll-FullHD-Touch-Displays mit 360 Grad-Flip-Scharnier und dem integrierten Stylus entstehen völlig neue Perspektiven beim Lernen und Zusammenarbeiten.

Das ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402F) ist ab 1.299 Euro in Deutschland verfügbar.

ASUS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die innovativsten und intuitivsten Geräte, Komponenten und Lösungen anbietet, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt nachhaltig bereichern. Mit einem Team von 5.000 internen Forschungs- und Entwicklungsexperten ist ASUS weltbekannt dafür, die Technologien von heute für morgen neu zu erfinden.

