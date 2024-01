Startseite Morgen im Nationalrat: FPÖ gegen „ORF-Zwangssteuer“ Pressetext verfasst von fotovymy am Di, 2024-01-30 22:00. Morgen im Nationalrat: FPÖ gegen „ORF-Zwangssteuer“ und für schnellstmögliche Neuwahlen „Diese Regierung ist politisch tot und will nicht mehr arbeiten“, fasste FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker heute in seiner Pressekonferenz den (Un-)Zustand von Schwarz-Grün zusammen und forderte ehest rasche Neuwahlen. Er rechnete auch mit der „linken Echokammer“ ORF ab, der ganz im Sinne der Einheitspartei gegen die FPÖ und ihre Wähler in Stellung gebracht wird: „In einer Aktuellen Stunde werden wir im Parlament Objektivität und Information statt ORF-Steuer, ORF-Bonzengehälter und Indoktrination fordern. Mit einer FPÖ-geführten Regierung und einem Volkskanzler Herbert Kickl werden wir dieses Zwangsgebührenregime abschaffen!“ Tendenziöse Berichterstattung, zweifelhafte „Experten“ und Luxusgagen dominieren am Küniglberg Der ZIB2-Auftritt der „Extremismus-Expertin“ Ebner, die unliebsame patriotische Politiker gleich mit einem Ämterverbot belegen will oder die ORF-Pressestunde mit dem deutschen EVP-EU-Bonzen Weber, der nicht EU-hörige – also echte – Volksvertreter beschimpfen durfte oder das Ausrollen des roten Teppichs für Klimaextremisten: Der ORF lässt keinen Programmpunkt aus, um die Zuschauer mit tendenziösen Inhalten zu behelligen. „All das darf genauso wenig über eine ‚Zwangssteuer‘ finanziert werden, wie das Gagenparadies, das man sich am Küniglberg geschaffen hat. Dort gibt es immerhin mehr als fünfzig ORF-Angestellte, die mehr als 150.000 Euro im Jahr verdienen“, so Hafenecker. Die ganze spannende Pressekonferenz von Christian Hafenecker, in der er den ORF, die Regierung und Systemkanzler Nehammer „aufblattelt“, gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=dcam3CBEMBs Link und Foto: FPÖ Anhang Größe hayfenecker presse.jpg 329.21 KB Über fotovymy Vorname

Walter Nachname

Vymyslicky Adresse

Bahnstrasse

11/6/25 Homepage

http://vymy.at Branche

https://pressemitteilung.ws/user/751938/edit/Information, UNCAV – United Nations Correspondents Association Vienna Komplettes Benutzerprofil betrachten