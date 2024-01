Startseite Selbstliebe lässt Pfunde purzeln: Langfristiger Gewichtsverlust braucht keine Diät, nur eine positive Einstellung! Pressetext verfasst von indayi am Mo, 2024-01-22 14:29. Selbstliebe lässt Pfunde purzeln: Langfristiger Gewichtsverlust braucht keine Diät, nur eine positive Einstellung! | Dantse Dantse Gesunder Gewichtsverlust – ein Ziel, das viele von uns teilen. Doch wie oft haben wir uns in Diäten verloren, uns selbst bestraft und uns mit unrealistischen Schönheitsidealen verglichen?

Ein Ratgeber und ein Wegweiser zu einer positiven Veränderung im Umgang mit dem eigenen Körper. Lies den ganzen Beitrag hier: https://indayi.de/selbstliebe-lasst-pfunde-purzeln-langfristiger-gewicht... Selbstliebe ist keine Option, sondern eine Grundvoraussetzung, nicht nur für den Gewichtsverlust, sondern auch das Selbstwertgefühl zu steigern. Der Körper wird dabei als kostbares Geschenk betrachtet, das liebevolle Pflege verdient. Spruch des Tages: “Die kleinen Erfolge geben Mut, motivieren und machen glücklich und die Sammlung von kleinen Erfolgen machen dann den großen Erfolg” aus: “Ich liebe meinen Körper” von Dantse Dantse Die positive psychische Einstellung wird als Schlüssel zum Erfolg beim Gewichtsverlust herausgestellt. Durch die Stärkung von Willenskraft und Selbstdisziplin gelingt es, dass man Versuchungen widersteht und konsequent am Ernährungsprogramm festhält.

Step-By-Step Einstellung – langsamer Gewichtsverlust ist nicht nur gesünder, sondern auch nachhaltiger! Durch eine Step-By-Step Einstellung, wird der Druck, schnellstmöglich Gewicht zu verlieren, abgemildert. Stattdessen wird man zu einem gezielten, nachhaltigen Vorgehen geraten. Kleine, regelmäßige, sowie auch realistische Erfolge werden als wichtiger beim Gewichtsverlust erachtet als schnelle, aber möglicherweise kurzfristige Erfolge. Durch einen langsamen Gewichtsverlust wird dem Körper die Zeit und Möglichkeit gegeben, sich an die Veränderungen überhaupt anzupassen, was zu einem erfolgreicheren Abnehmen verhilft.

Durch die Stärkung von Willenskraft und Selbstdisziplin gelingt es, Versuchungen zu widerstehen und konsequent am Ernährungsprogramm festzuhalten. Ein wichtiger Grund, warum das Traumgewicht nicht erreicht werden kann, können negative Gedanken und Ungeduld sein. Genauso kann ein Mangel an Willenskraft und Selbstdisziplin Schuld daran sein, dass man sein Gewicht nicht verlieren oder sogar halten kann.

Negatives Denken kann deinen Gewichtsverlust sabotieren. Negatives Denken kann deinen Erfolg sabotieren. Vermeide Sätze wie “Ich schaffe es nicht” oder “Ich kann es nicht”. Ersetze das Wort “Diät” durch positive Begriffe wie “gesunde Ernährung” oder “Ernährungsumstellung”, um den Fokus auf Positives zu legen. Vermeide es, dich auf das “Ich darf nicht essen” zu konzentrieren, und stattdessen positiv zu denken: “Ich esse gesund, ich werde immer fitter!”

Eine positive und optimistische Einstellung gegenüber dem Gewichtsverlust reduziert Stress, gibt dir Mut und verleiht dir Energie. Nutze positive Axiome, um deine Gedanken zu lenken: “Ich esse jetzt immer gesünder und werde immer fitter”, “mein Körper macht mich glücklich, ich sehe immer besser aus”, oder “ich mache das gut”. Lobe dich selbst und freue dich über jeden Erfolg. Denn Sätze wie diese zeigen, dass kleine Erfolge Grund zur Freude sind. Bist du bereit die transformative Kraft der Selbstliebe und positiven Einstellungen auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht zu entdecken? Bereite dich auf ein positives Selbstbild und Wohlbefinden vor, sowie auf ein erfolgreiches Abnehmen. Kaufe das Buch hier: https://indayi.de/product/ich-liebe-meinen-korper-abnehmen-in-nur-21-tag... oder bei Amazon: https://www.amazon.de/Ich-liebe-meinen-K%C3%B6rper-afrikanisch-ebook/dp/... Über den Autor Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren. Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken! Kontaktdaten:

UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

indayi edition by Dantse Dantse

Diltheyweg 5, 64287 Darmstadt Ruf uns an: 0175 9735735 Email: info@indayi.de Folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok! Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten