Sklaverei und Kolonialismus als Motor der medizinischen Entwicklung – der Beitrag Afrikas zur Medizin |Dantse Dantse

Sklaverei und Kolonialismus sind düstere Kapitel in der Vergangenheit der Menschheit, die unermüdlich für ihr Unrecht und ihre Grausamkeiten verurteilt werden. Diese Geschichte ist eine der Verwüstung und Unterdrückung, aber auch eine Geschichte des verschwiegenen Wohlstands, der auf dem Leiden von Millionen schwarzer Menschen aufgebaut wurde. Wir laden Sie ein, in die Tiefen dieser unerzählten Geschichte einzutauchen, die die Entwicklung der Medizin geprägt hat, wie Sie es nie zuvor gesehen haben. Von medizinischen Experimenten an Unschuldigen bis hin zur Aneignung von afrikanischem Wissen und der Schande der Vergessenheit – dieses Buch wird Ihre Perspektive verändern.

Medizinische Experimente an Schwarzen

Während der Ära von Sklaverei und Kolonialismus wurden zahlreiche Schwarze ohne ihre Zustimmung und oft ohne ihr Wissen als Objekte medizinischer Experimente missbraucht. Sie wurden als Versuchskaninchen für die Erprobung neuer Behandlungen und die Erforschung von Krankheiten missbraucht. Dies führte zu großem Leid, vielen Todesfällen und der Verbreitung fremder Krankheiten, insbesondere in Afrika. Diese grausame Praxis wurde in Konzentrationslagern durchgeführt, ähnlich wie es der deutsche Mediziner Robert Koch tat.

Der gestohlene Ruhm: Der Papyrus Ebers und die Schande der Aneignung Die Geschichte der Medizin in Afrika ist reich und vielfältig, doch sie wurde lange Zeit vernachlässigt und übersehen. Eines der beeindruckendsten Zeugnisse für das medizinische Wissen der antiken afrikanischen Zivilisationen ist der Papyrus Ebers. Der Papyrus enthält eine umfangreiche Sammlung von medizinischem Wissen und Behandlungsmethoden. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden Krankheiten genau definiert, und es wurden Therapien mit Medikamenten für verschiedene Krankheiten vorgeschlagen. Dieses Dokument war ein Meilenstein in der Medizingeschichte und zeigt, dass die afrikanischen Völker ein tiefgehendes Verständnis von Gesundheit und Heilung hatten. Es ist bedauerlich, dass man den Papyrus Ebers nach einem deutschen Ägyptologen benannte, der das Manuskript erwarb. Viele behaupten, er habe das Dokument gestohlen. Dies wirft Fragen nach der Aneignung afrikanischen Wissens durch europäische Forscher auf.

Afrikas Heilpflanzen: Der vergessene Schatz der Medizin Afrika, ein Kontinent reich an biologischer Vielfalt, beherbergt einen Schatz an Heilpflanzen. Viele moderne Medikamente basieren auf Wirkstoffen aus afrikanischen Pflanzen, doch die Quellen bekommen selten Anerkennung. Dies ist eine Geschichte von kultureller Aneignung und unfairem Gewinn. Die Wahrheit ans Licht bringen: Der Kampf um Anerkennung Afrikanische Gemeinschaften und Heiler wurden selten für ihren Beitrag zur modernen Medizin gewürdigt. Während der Kolonialzeit wurden traditionelle Heilpraktiken kommerzialisiert, und indigene Heiler wurden gezwungen, ihr Wissen preiszugeben. Dies ist eine Geschichte, die Schmerz und Wut hervorruft. Die afrikanischen Gemeinschaften, die dieses Wissen seit Generationen weitergegeben haben, verdienen Anerkennung und Respekt. Es ist an der Zeit, die Wahrheit über den Beitrag Afrikas zur Medizin zu enthüllen und für Gerechtigkeit zu kämpfen. In unserem Beitrag haben wir nur an der Oberfläche gekratzt, um die Geschichte von Afrikas Beitrag zur Medizin zu beleuchten. Diese faszinierende Geschichte wird jedoch in Dantse Dantses Buch “Blut-Wohlstand des Westens: Mit dem Blut der Schwarzen” ausführlicher und tiefgreifend behandelt. Dieses Buch bietet mehr als nur Geschichte. Es ist ein Weckruf, die historische Ungerechtigkeit zu erkennen und Ihre Perspektive zu verändern. Möchten Sie mehr über diese spannende und oft übersehene Seite der Geschichte erfahre? Seien Sie Teil dieses Aufdeckungsprozesses und lassen Sie uns gemeinsam für Gerechtigkeit eintreten. Kaufe das Buch hier: https://indayi.de/product/blut-wohlstand-des-westens/ oder bei Amazon: https://www.amazon.de/Blut-Wohlstand-Westens-Schwarzen-erm%C3%B6glichte-... Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“,https://dantse-logik.com/, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

