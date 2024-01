Startseite Uranpreis hat die 100 US-Dollar-Marke geknackt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-18 17:19. Das Pfund Uran kostet aktuell mehr als 105 US-Dollar. Dies markiert ein 16-Jahres-Hoch. Seit Anfang 2024 summiert sich das Plus beim Uran auf rund 14 Prozent. Da schielen Analysten schon auf das alte Allzeithoch von 136 US-Dollar, das vielleicht bald von einem neuen Rekordpreis verdrängt werden könnte. Einiges spricht dafür. Zum einen könnte es seitens der USA zu einem Uranimportverbot aus Russland kommen. Der US-Präsident Joe Biden müsste nur noch ein vom US-Kongress verabschiedetes Gesetz unterzeichnen. Zum anderen wird wohl der größte Uranproduzent Kazatomprom 2024 weniger Uran produzieren als erwartet. Begründet sei dies in einem Mangel an Schwefelsäure, ein kritischer Betriebsstoff, der zur Gewinnung von Uran aus Roherz nötig ist. Und Schwefelsäure ist nicht nur bei Kazatomprom, sondern auch in Kasachstan überhaupt ein schwer zu bekommender Betriebsstoff. Diverse Landwirtschafts- und Industriebetriebe brauchen den Stoff. Wie weit die Produktionskürzungen gehen werden, will Kazatomprom am 1. Februar verkünden. Jedenfalls konnte sich der Uran-Gigant nicht mit der notwendigen Menge an Schwefelsäure eindecken. Das Angebot an Uran verknappt sich, während die Nachfrage steigt. Und dies hat zu dem enormen Preisanstieg des Rohstoffs geführt. Schließlich hat bereits im Herbst die kanadische Urangesellschaft Cameco die Produktionsziele nach unten geschraubt. Laut Cameco sei der Uranbedarf "stärker und dauerhafter denn je". Die Zahl der Atomkraftwerke nimmt unterdessen weltweit zu. Aktuell sind 58 Atommeiler im Bau. Anleger sollten daher Uranunternehmen wie beispielsweise Uranium Energy oder IsoEnergy beachten. Uranium Energy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-co... - besitzt Uranprojekte in den USA und in Kanada sowie verschiedene Uranbeteiligungen. Die Aktie hat ein Allzeithoch erreicht. IsoEnergy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - verfügt im Athabascabecken in Saskatchewan über die Hurricane-Lagerstätte mit einem der höchsten Urangehalte weltweit und über weitere 20 Projekte. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research GmbH

