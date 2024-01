Startseite »NEUE HOFFNUNG?« Pressetext verfasst von Sarturia-Autore... am So, 2024-01-07 14:45. Ein aufrüttelnder Realitäts-Check:

Ist Deutschland wirklich noch zu retten? In diesem spannenden Essay legt der erfahrene Sachbuch- und Wirtschaftsautor, Dieter König, die Finger nicht nur direkt in die offenen Wunden, sondern er bietet auch nachhaltige Lösungsvorschläge an. Ist es wahr? Schafft sich Deutschland tatsächlich selber ab? Der »Doppelwumms« eines gescheiterten Möchtegern-Politikers ist de facto ausgeblieben! Wie konnte es nur soweit kommen? Was geschieht denn gerade mit Deutschland? Und was kann »uns« dabei passieren? Der politische Erdrutsch von morgen hat ja bereits gestern begonnen! Und nichts ist so glatt wie das Politische Parkett! Dennoch die berechtigte Frage:

Ist Hans-Georg Maaßen wirklich der politische Saatkristall aus dem ein neuer, strahlender Diamant erwachsen wird?

Aber urteilen Sie selbst nach diesem spannenden Essay. Denn wer sich auch nur ein kleines bisschen für Deutschland interessiert, der muss über den Inhalt dieses Buches Bescheid wissen! »Neue Hoffnung?« wird herausgegeben von der Sarturia®-Literatur-Community. Von jedem verkauften Buchexemplar gehen zwei Euro an die Sarturia® Autoren-Community zur Förderung von Kunst und Kultur in deutschsprachigen Ländern. Das Buch gibt es bis 31.01.2024 zum Subskriptionspreis von 14,90€. Danach kommt es zu einem Preis von 24,90€ in den Handel: http://www.sarturia.org/Web-Shop/bestellformular.html