Startseite Umfangreiche Funktionen zur Rundum-Entspannung: Sofa Millesimo von Sofanella Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-12-13 13:14. Ab sofort ist die neue Sofa-Reihe Millesimo bei Sofanella erhältlich. Millesimo ist mit attraktiven Technologien ausgestattet, um zu zeigen, was Relaxen heute wirklich bedeutet. _Minimalistisches Flair für zeitlose Momente_ Auch bei Millesimo bleibt Sofanella dem italienischen Stil treu. So sind die Polstermöbel von klaren Linien gekennzeichnet, die eine klassische Silhouette erzeugen. Dadurch erhalten die Sofas einen unkomplizierten Charakter, der zu unterschiedlichen Wohnstilen passt - und auch kurzlebigen Trends ohne Weiteres standhält. Der moderne Twist: Ganz dezent weisen der obere Bereich der Armlehnen sowie die Polsterkanten leichte Rundungen auf. Die Sofas kreieren so eine einladende Atmosphäre, die Gemütlichkeit in den Vordergrund stellt. In Sachen Bezug konzentriert sich Sofanella auf die beiden Dauerbrenner: weiches Leder und robuster Stoff. Beide Typen sind in zahlreichen Farben erhältlich, um bei Fragen der Einrichtung Raum für Kreativität zu lassen. Für das besondere Plus an Komfort verfügen zudem alle Millesimo-Varianten über die beliebte Relaxfunktion, um Kopf-, Fußteil und Sitztiefe auf die optimale Sitzposition einzustellen. _Smarte Extras und elektronische Raffinessen_ Sofanella setzt bei seinen Produkten schon lang auf technische Details, um Entspannung neu zu definieren. Deshalb sind alle Millesimo-Sofas mit USB und USB-C Anschlüssen an den Armlehnen und Mittelkonsolen ausgestattet, um mobile Geräte direkt an der Couch laden zu können. Bei den Sofas mit Mittelkonsole hat sich Sofanella etwas besonders überlegt, wie Geschäftsführerin Sandra Sollinger erklärt: "Wir wollen, dass unsere Kunden sich auf allen Ebenen wohlfühlen. Um dieses Ziel umzusetzen, bieten wir zwei Arten von Mittelkonsolen zur Auswahl. So kann jeder selbst entscheiden, welche Konsole zu den eigenen Bedürfnissen passt - und das Sofa nach den eigenen Wünschen zusammenstellen." Der erste Mittelkonsolentyp ist mit einer edlen Holzablage ausgestattet, auf der sich Smartphones oder Tablets kabellos laden lassen. Konsole Nummer 2 setzt stattdessen auf zwei praktische Getränkehalter - mit einem Twist: "Schließt man die Schiebedeckel der Halterungen, funktionieren Sie ebenfalls als Ladefläche für Mobilgeräte - eine Idee, auf die wir besonders stolz sind", wie Sollinger erläutert. Die Gemeinsamkeit: Beide Mittelkonsolen verfügen über ein Fach mit Klappdeckel, um Snacks oder die Fernbedienung stets griffbereit zu halten. So zeigen die Modelle von Millesimo, wie innovativ Sofa-Design heute sein kann. Zudem sind kalte Sitzflächen an kühlen Tagen Schnee von gestern dank der zusätzlich intergrierten Sitzheizung. Kunden können nun gemütliche Familienabende in wohlig warmer Atmosphäre auf Knopfdruck genießen. Alle weiteren Informationen finden Sie unter Millesimo 2er Kino Stoff Millesimo 3er Kino Stoff Millesimo Ecksofa Stoff Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Online Möbelhaus 24 GmbH

email : marketing@sofanella.de Sofanella hat eine schöne Auswahl an hochwertigen Polstermöbeln, zum Beispiel Sofas, Funktionssofas, Sessel, 2-Sitzer oder Wohnlandschaften in Leder sowie in Stoff. Die Lieferung innerhalb Deutschlands ist völlig kostenlos und absolut komfortabel, da die Möbelspedition die Polstermöbel direkt ins Wohnzimmer liefert. Pressekontakt: Online Möbelhaus 24 GmbH

