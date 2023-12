Startseite Effizienzsteigerung im Ingenieurwesen: Wie HOAI-Leistungsphasen und Branchensoftware als Einheit auftreten (sollten) Pressetext verfasst von newvision am Do, 2023-12-07 09:27. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) spielt eine Schlüsselrolle im deutschen Ingenieurwesen. Sie bietet eine angemessene Honorierung für Planungsleistungen, unterteilt in neun präzise definierte Leistungsphasen (beginnend bei der Grundlagenermittlung bis hin zur Objektbetreuung). Diese Struktur ist für Ingenieurbüros richtungsweisend, da sie nicht nur eine klare Richtlinie für die Projektplanung und -umsetzung darstellt, sondern auch eine verlässliche Basis für die eigentliche Honorarkalkulation etabliert. Trotz fortlaufender Debatten um ihre Modernisierung bleibt die HOAI weiterhin ein unverzichtbarer Bestandteil der Branche. Stichwort Modernisierung: Der technologische Fortschritt bringt jedoch gleichzeitig neue Herausforderungen mit sich. An dieser Schnittstelle empfiehlt sich der Einsatz von spezialisierter ERP-Software, die exakt für die Anforderungen im Ingenieurwesen entwickelt wurde. Solche Softwarelösungen sind dabei mehr als nur bloße Werkzeuge – sie repräsentieren vielmehr strategische Eckpfeiler, die den gesamten Prozess von der Angebotskalkulation bis zur Projektabwicklung verkörpern. EIN durchgängiges System Ermöglicht wird durch sie eine direkte Überführung von Kalkulationen in Projektstrukturen, das Integrieren von Ressourcenplanung plus Zeiterfassung und das Vorhandensein einer umfassende Kostenkontrolle von Projektbeginn an. Darüber hinaus verschaffen sich Verantwortliche dadurch Rückkalkulationsmöglichkeiten aus früheren Projekten, was im Sinne langfristiger Planungen mitsamt aussagekräftigen Kosteneinschätzungen nicht unterschätzt werden darf. Diese hochmodernen ERP-Systeme tragen durch die Automatisierung und Optimierung von Prozessen nämlich wesentlich zur Steigerung der Produktivität bei. Das zeigt sich etwa darin, dass verbesserte Transparenz im Gleichklang mit der vollen Kontrolle über Projektabläufe eine realitätsnähere Planung gestatten. Integrierte Tools führen zu vielerlei Ersparnissen Die Kombination aus der bewährten Zusammensetzung der HOAI und der agilen, anpassungsfähigen Natur der Business Software schafft eine Synergie, die für den Erfolg in der Baubranche mehr denn je von Bedeutung ist. Fehlern und Missverständnissen im gesamten Planungs- und Bauprozess wird vorgebeugt. Ingenieurbüros, die diese Technologien nutzen, setzen sich damit deutlich von ihren Mitbewerbern ab und tun der Qualität ihrer Arbeit nur Gutes. Insgesamt signalisieren die Verknüpfung digitaler Innovationen mit traditioneller Fachkompetenz den Beginn einer Ära der vernetzten und nachhaltigeren Bauindustrie. Über newvision Komplettes Benutzerprofil betrachten