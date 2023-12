Startseite „eure Welt e.V.“ geht an den Start - Ein Klimaschutz-Verein mit Alleinstellung Pressetext verfasst von Hasbach am Fr, 2023-12-01 12:02. Unter dem Namen "eure Welt e.V." wurde vor 6 Monaten ein Verein gegründet, der Seniorinnen und Senioren anregt und anleitet, in ihrem privaten Bereich immer wieder nach klimaschützenden Beiträgen zu suchen und sie durchzuführen. Der Verein wird bundesweit tätig sein. Initiator ist Dr. Peter Hasbach aus Weisenheim a. S..

Heute, am 1.12.2023, wurde die Website des Vereins freigeschaltet und den Mitgliedern vorge-stellt.

"eure Welt e.V." spricht gezielt Seniorinnen und Senioren an. Sie sollen ihren Enkeln sagen kön-nen:

Mir ist es nicht egal, wie es Dir später geht.

Ich übernehme Mitverantwortung für Euren Planeten.

Auf der Website www.eure-welt-ev.de werden sie unterhaltsam eingeladen, dass sie sich in klei-nen und großen Taten am Klimaschutz beteiligen – mit Stolz gegenüber ihren Kindern, Enkeln und Nachkommen!

Mit den angebotenen Formaten und dem niedrigen Jahresbeitrag von 20 Euro ist das Vereinskon-zept sehr niederschwellig angelegt, so dass sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen.

Die Alleinstellung von „eure Welt e.V.“:

• Klimaschutz-Initiativen und -Vereine sind Interessensvertretungen zur politischen Aufklärung, Positionierung, für Demonstrationen, Petitionen, etc..

• „eure Welt e.V.“ ist dagegen eine attraktive Mitmach-Organisation.

Jeder kann Mitglied werden, ob jung oder alt. Aktives Mitglied kann werden, wer 65 Jahre oder älter ist. Jüngere werden Fördermitglieder. Sie zahlen den gleichen Jahresbeitrag und erhalten Klimaschutz-Tipps und Informationen über die Angebote und Tätigkeiten des Vereins. Kontakt:

"eure Welt e.V."

c/o Dr. Peter Hasbach

Theodor-Heuss-Straße 23

67256 Weisenheim a.S.

Tel.: 06353 / 98 96 72

Mobil: 0162 / 74 12 112

Email: info@eure-welt-ev.de

